Nataly Umaña reveló cómo es su relación actual con Alejandro Estrada: ¿Hicieron las paces?

La actriz Nataly Umaña rompió su silencio por primera vez sobre cómo está su relación con Alejandro Estrada y su hijo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña concedió una entrevista en Sin Reservas donde habló abiertamente sobre el proceso que ha vivido tras salir del reality de convivencia, donde públicamente se separó de su esposo por más de una década: Alejandro Estrada.

Recordemos que las razones fueron de conocimiento público, pero la actriz poco o nada se había pronunciado sobre las verdaderas motivaciones que tuvo para actuar como lo hizo frente a toda Colombia. Esta vez, hablando desde su niña interior, explicó que, por años, se había negado a enfrentar la realidad que vivía en su relación, la cual era una monotonía y apariencias desde mucho tiempo atrás.

¿Cómo es la relación actual entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

En medio de su charla, el host le preguntó a Umaña cómo estaba su relación actual con su expareja, Alejandro Estrada, quien ya había finalizado su relación con Dominica Duque, pareja que hbaía conseguido después de su separación. Para sorpresa de muchos, por primera vez habló sin tapujo sobre el tema, dejando claro que su trato era cordial.

"Mi relación con él es cordial, muy cordial, en realidad, él dentro de todo obviamente es un ser humano con todas sus virtudes y errores, pero creo que lo lindo del ser humano es que podamos evolucionar y eso fue lo que me pasó a mí en La casa de los famosos y me atreví por fin a tomar la decisión de sanar", expresó.

Con lo anterior, Nataly quiso dejar claro que, el hecho de sanar no es solamente por ella, sino por todo lo vivido y por ello, se queda con lo mejor de su historia.

Nataly Umaña habló sobre su relación con el hijo de Alejandro Estrada

En la entrevista, Nataly también confesó que lo sucedido no solo los afectó a ellos, sino también a las familias, al hijo de Alejandro, con quien tuvo que tener una conversación para explicarle un poco lo que había pasado, entendiendo de su lado, que cuando él crezca es cuando realmente tomará conciencia sobre este hecho tan público y polémico.

Cerró diciendo que su felicidad actualmente no depende de terceros, que de su lado ya trató de ser esa palabra de disculpa por el daño, pero que en su corazón ya se perdonó, porque solo ella sabe el porqué de las cosas y reconoce que si no se suelta un pasado y se sana, nunca podrá avanzar y ella ya avanzó.

