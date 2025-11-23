Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hallan muerto a exestrella infantil detrás de una iglesia: esto se sabe

Luto en el entretenimiento tras encontrar al reconocido actor y cantante Esteban de León en impactantes condiciones.

La última vez que se supo del joven fue el 31 de octubre, fecha en que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades
La última vez que se supo del joven fue el 31 de octubre, fecha en que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades/ Archivos Freepik

Encuentran sin vida a exestrella infantil, quien es recordado por participar en reconocido reality panameño 'Canta Conmigo'. Se trata del actor y cantante Esteban de León, quien fue encontrado en circunstancias que conmocionan a Panamá.

¿Qué se sabe del caso de Esteban de León, exestrella infantil que fue encontrado muerto detrás de una iglesia?

La última vez que se supo del joven fue el 31 de octubre, fecha en que sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades. Cinco días después, el 5 de noviembre, su cuerpo fue localizado en Las Paredes, sector 3 de Panamá, específicamente en la parte trasera de un templo religioso.

Las autoridades informaron que el cadáver presentaba un estado de descomposición avanzado y se encontraba cubierto con material plástico. En el lugar también fue hallada su camioneta completamente incinerada.

Tres días después del impactante descubrimiento, el 8 de noviembre, agentes policiales capturaron a dos sospechosos vinculados con el caso. Ambos permanecen bajo medida de "detención provisional" durante seis meses mientras avanzan las pesquisas. El abogado que representa a los familiares, Omar Jaén, reveló el pasado 19 de noviembre que procederán legalmente contra los capturados y cualquier otra persona que resulte involucrada, por los delitos de homicidio, secuestro y robo. De comprobarse la culpabilidad de los detenidos, estos enfrentarían una condena que podría extenderse hasta 63 años de cárcel.

¿Quién era Esteban de León y por qué era tan querido en el mundo del entretenimiento?

Esteban de León se convirtió en una figura querida del público panameño cuando, con apenas 11 años de edad, participó en la quinta temporada del concurso de canto 'Canta Conmigo' en 2012. Su carisma y talento natural conquistaron a la audiencia del programa.

Con el paso de los años, el joven desarrolló una profunda conexión con sus raíces culturales, dedicándose al estudio del tamborito, ritmo tradicional del folclor panameño. A través de sus redes sociales compartía frecuentemente videos interpretando este género, al que consideraba "su forma de rendir tributo a Panamá".

Aunque compuso varios temas musicales propios, nunca llegó a producir un álbum comercial. Su carrera se centró en presentaciones en actos comunitarios, celebraciones locales y eventos de carácter cultural en su región. Al momento de su muerte, según la firman medios locales, Esteban tenía 25 años, dejaba una hija pequeña y se desempeñaba como agente de asistencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

