Lina Tejeiro rompió su silencio sobre el último romance que tuvo en secreto, ¿con Felipe Saruma?

La actriz Lina Tejeiro contó detalles sobre esa relación que fue un misterio para la opinión pública y reveló por qué no funcionó.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Tejeiro también confesó que en medio de su soltería descargó una aplicación de citas entre celebridades
Tejeiro también confesó que en medio de su soltería descargó una aplicación de citas entre celebridades/ Archivo RCN

La guapa actriz, Lina Tejeiro se volvió tendencia tras su entrevista en el show de Juanpis González donde, fiel a su humor negro y personalidad arrolladora, no solo divirtió, sino que sorprendió con sus confesiones sobre vida amorosa, tema que ha mantenido en absoluta reserva desde hace un bien tiempo.

Recordemos que el último novio público que se le conoció a la llanera fue el cantante y creador de contenido Juan Duque, con quien al parecer no terminó en buenos términos y desde entonces, se le ha visto muy enfocada en su carrera como actriz y como presentadora, formato donde se estrenó en el After de La casa de los famosos Colombia.

Afirmó que, aunque tiene muy claro qué quiere en términos de pareja, siempre le llegan cosas y personas que no quiere
Afirmó que, aunque tiene muy claro qué quiere en términos de pareja, siempre le llegan cosas y personas que no quiere/ Archivo RCN

¿Por qué no funcionó el último romance que tuvo Lina Tejeiro y con quién fue?

En medio de la entrevista, la guapa empresaria fue interrogada por su vida sentimental, a lo que confesó que sí había salido con alguien que le gustaba mucho, le parecía muy apuesto, era muy especial, pero tenían perspectivas diferentes de una relación.

"La última vez que estuve con alguien fue en diciembre, ya voy para un año. La persona con la que salí en diciembre, guapísimo, divertido, pero paré porque hay personas que son capaces de tener "casi algo" sin involucrarse, yo no, yo soy toda entregada, toda enamoradiza, yo amo perdidamente, entonces no, estoy sola y siento que necesito estar sola hasta que tenga claro qué quiero...", expresó.

Lina Tejeiro confesó que se metió a una App de citas, ¿cómo le ha ido?

Tejeiro también confesó que en medio de su soltería descargó una aplicación de citas entre celebridades, pero que es muy mala para concretar algo por ahí porque le da like a alguien y cuando le hacen match y le escriben ya ella no quiere continuar la conversación.

Afirmó que, aunque tiene muy claro qué quiere en términos de pareja, siempre le llegan cosas y personas que no quiere en este momento de su vida y por ello está feliz y tranquila gozando de su soltería hasta que llegue la persona que cumpla sus expectativas.

Vale aclarar que, aunque muchos en su momento interpretaron que podría estar refiriéndose a Felipe Saruma, con quien se le involucró sentimentalmente por presuntos encuentros, ella ya desmintió dicho rumor, dejando claro que, en su actualidad, no volvería a estar con alguien menor.

Lina Tejeiro confesó que NO está en la capacidad de tener un "casi algo"/ Archivo RCN
Lina Tejeiro confesó que NO está en la capacidad de tener un "casi algo"/ Archivo RCN

