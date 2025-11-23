Hermana de B-King hizo llorar a más de uno con emotivo video del cantante a dos meses de su muerte

A más de dos meses del trágico fallecimiento de B King, su familia continúa honrando su memoria con oraciones, menajes al cielo y recordando la mejor versión de él mientras pudieron tenerlo a su lado.

Esta vez fue su hermana, Stefania Agudelo, quien conmovió en las redes sociales al compartir un video inédito del artista en uno de esos momentos cotidianos que lo caracterizaban: haciendo reír a todos con su espontaneidad.

¿Cuál fue el video que compartió la hermana de B-King que hizo llorar a más de uno?

En las imágenes se puede ver al exesposo de Marcela Reyes en una escena completamente informal: buscando su billetera por toda la casa. Sin embargo, lo que podría haber sido un momento de frustración, el cantante lo convirtió en un show de comedia, haciendo diversas imitaciones y bromeando sobre ofrecer una recompensa a quien encontrara el objeto perdido.

El video muestra esa personalidad carismática y juguetona que lo caracterizaba fuera de los escenarios, esa faceta más personal que sus seres queridos extrañan profundamente.

"Siempre nos hacía reír con sus imitaciones... todos los días me salen videos tuyos de recuerdo", escribió Stefania junto al clip que publicó en sus redes sociales, dejando claro que no hay un solo día en que no recuerde a su hermano.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el emotivo clip que compartió la hermana de B-King?

Las respuestas de los seguidores de B King no se hicieron esperar. Miles de comentarios inundaron la historia de Stefania y publicaciones de diferentes cuentas de entretenimiento digital, quienes rápidamente replicaron el contenido. La mayoría de reacciones estuvieron cargadas de emotividad y nostalgia.

Mientras unos recordaban la energía tan bonita que siempre compartía el cantante, otros siguen sin poder creer las condiciones en las que todo sucedió y aprovechan cada oportunidad para enviarle una muestra de cariño y solidaridad a la familia que son quienes más han sufrido con todo este proceso.

La partida del cantante continúa siendo un tema sensible para sus millones de seguidores en redes sociales, quienes constantemente expresan lo difícil que ha sido asimilar la noticia. El reconocido cantante del género urbano dejó una huella imborrable no solo en la música colombiana, sino también en el corazón de quienes lo conocieron. Su talento artístico y su capacidad para hacer reír a quienes lo rodeaban son ahora los recuerdos que su familia atesora y comparte con el público.

Stefania Agudelo se ha convertido en una de las voces que mantiene viva la memoria de su hermano, compartiendo constantemente anécdotas y momentos que revelan quién era B King más allá del personaje público.