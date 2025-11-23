Paola Jara enternece al revelar nuevos detalles del físico de su hija Emilia, ¿mostró su rostro?

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe se han apoderado de las tendencias en los últimos días luego del nacimiento de su hija Emilia el pasado 19 de noviembre.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

La pareja de cantantes les dieron la noticia a sus seguidores con un carrusel de fotografías en los que se mostraron desde la clínica tras el parto.

Desde este anuncio, la pareja ha estado alejada de redes sociales, según ellos mismos explicaron porque han estado enfocados en la bebé y en disfrutar de este momento como pareja y familia.

Precisamente, la artista les compartió un mensaje a sus seguidores en donde les pedía su comprensión en estos momentos por no poder estar activa en redes.

Aunque Paola dejó claro que está encantada y enfocada en su bebé recientemente quiso compartirles una tierna foto a sus seguidores junto a su hija.

Paola Jara dejó foto junto a su hija. (AFP / Jason Koerner - Freepik)

¿Cuál fue la emotiva foto que compartió Paola Jara de su hija Emilia?

La artista antioqueña tiene locos a sus seguidores por conocer a su pequeña hija, ya que, hasta el momento solo han compartido imágenes de la bebé en donde se ve de espaldas o con el rostro cubierto.

Sin embargo, la artista paisa compartió una emotiva fotografía en la jornada del 23 de noviembre en la que dejó ver un nuevo detalle de su físico.

Paola Jara publicó una tierna postal en la que dejó ver las manos de su bebé, esta en una instantánea en la que se dejaba ver tocando con gran ternura las manitos de Emilia, quien luce un buso de color azul.

Como era de esperarse esta imagen ha enternecido a sus seguidores, quienes le han pedido que deje ver más detalles de la bebé a la artista y a su pareja.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no revelar el rostro de su bebé?

Paola Jara y Jessi Uribe días antes del nacimiento de Emilia fueron directos al asegurar que no revelarían el rostro de su hija en redes sociales.

Los cantantes aseguraron que habían tomado esta drástica decisión por la experiencia que ha tenido Jessi Uribe con sus otros hijos de su pasada relación con Sandra Barrios.

Jessi aseguró que ha tenido que afrontar comentarios fuertes e hirientes sobre sus hijos, quienes son ajenos a cualquier problema o polémica de él. Por eso, para evitar malos comentarios, la pareja decidió proteger el rostro de su bebé.