Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda habrían terminado: estas serían las pruebas de su ruptura

La influenciadora Andrea Valdiri y el empresario Juan Daniel Sepúlveda tienen a sus seguidores preocupados tras salir a la luz varias pruebas que indicarían que su relación podría haber terminado.

¿Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda terminaron?

Los rumores de separación entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda tomaron fuerza en las últimas horas, luego de que varios internautas detectaran cambios significativos en sus redes sociales.

Aunque la pareja se mostraba bastante sólida en sus redes sociales y todo indicaba que pasaban por el mejor momento de su relación, al parecer, habrían tomado la decisión de tomar rumbos diferentes.

En los últimos días, los seguidores de la influenciadora empezaron a notar a percatarse de la ausencia de Sepúlveda en la vida y redes de Valdiri.

Cabe resaltar que, la última vez que habían sido vistos juntos Andrea y Juan Daniel fue en el evento de Stream Figthers 4 de WestCol, en donde se dejaron ver bastante cercanos y enamorados. Precisamente, el empresario fue el gran apoyo de la bailarina durante su enfrentamiento contra Yina Calderón.

¿Cuáles son las pruebas de la aparente ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

La primera señal que llamó la atención fue que ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una acción que suele encender las especulaciones cuando se trata de parejas públicas.

Pero eso no fue lo único, seguidores también notaron que las fotos y videos que tenían juntos desaparecieron de sus perfiles, un gesto que varias veces ha precedido rupturas definitivas entre figuras públicas.

La influenciadora y el empresario tenían varias fotos de viajes juntos y otras románticas instantáneas en las que demostraban su amor.

Precisamente, estas pruebas han sido claves para anticiparse a creer que la pareja o está pasando por una fuerte crisis o decidió poner punto final a su relación sentimental tras varios meses juntos.



Andrea Valdiri había confirmado su relación con Sepúlveda durante el Carnaval de Barranquilla y desde ahí no dejaban de mostrarse juntos en redes y en eventos públicos.

¿Qué ha dicho Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda sobre su aparente ruptura?

Como era de esperarse estas pruebas y rumores han empezado a generar preocupación y dudas entre sus seguidores, quienes han empezado a indagarles a ambos en sus respectivas redes.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, para confirmar o negar que su relación haya llegado a su final.

Además, en los últimos días ambos han publicado historias y mensajes más enfocados en sus proyectos personales, sin menciones cruzadas, lo que ha reforzado la idea de que algo habría cambiado entre ellos.