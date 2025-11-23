Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W sufrió accidente en su rostro antes de la premier de "Zootopia 2": así quedó

La influenciadora Luisa Fernanda W les reveló y mostró a sus seguidores el percance que sufrió en su físico antes de la premier de "Zootopia 2".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W sufrió percance antes de premier de Zootopia
Luisa Fernanda W sufrió percance previo a premier. (Fotos Canal RCN y AFP: Apu GOMES)

Luisa Fernanda W sufrió inesperado percance que le afectó su físico justo antes de viajar a México para la premier de la película "Zootopia 2".

¿Cuál fue el accidente que sufrió Luisa Fernanda W previo a la premier de "Zootopia 2"?

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al contarles, a través de sus redes sociales, el accidente que sufrió poco antes de asistir a la premier de la película en la que tuvo participación con su voz.

Todo empezó con un mensaje de alerta en sus historias de Instagram en donde pedía ayuda a sus seguidores sobre un experto en odontología en México.

Necesito un odontólogo en Ciudad de México para mañana a primera hora. ¿Alguien me puede recomendar uno?

Tras esta historia que alertó a sus fans, la influenciadora apareció en otra historia revelándoles a sus seguidores que se había fracturado uno de sus dientes, mostrando cómo había quedado.

Se me partió un pedacito de diente.

Aunque no detalló cómo ocurrió el incidente, sí admitió que el susto fue grande, pues el tiempo jugaba en su contra y no quería cancelar su asistencia al evento: "Tengo un día demasiado importante y no quiero estar así".

 

Luisa Fernanda W mostró cómo quedó tras fracturarse diente
Luisa Fernanda W se fracturó diente. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo quedó Luisa Fernanda W tras fracturarse diente antes de la premier de 'Zootopia 2'?

Luisa Fernanda W les mostró a sus seguidores en un video cómo lucía con su diente fracturado, aunque aseguró que no era algo tan grave, sí dejó ver su tristeza y preocupación por solucionarlo.

La creadora de contenido aseguró que lo más fácil era cancelar su presencia en el evento, pero que al tener participación en la película animada de Disney no podía hacer eso.

Necesitaba encontrar un odontólogo porque voy a la alfombra roja de Zootopia 2 y llegar así, no es el fin del mundo, pero es incómodo.

Al final, la influenciadora tuvo que viajar con su diente roto y al parecer, según comentó en sus videos logró conseguir un experto en odontología en México para que le ayudara a arreglar este detalle en su sonrisa y rostro.

¿Cuál es el papel de Luisa Fernanda W en 'Zootopia 2'?

'Zootipia 2' llegará a todas las salas del cine del país el próximo 27 de noviembre y en esta esperada película habrá talento colombiano por parte de Luisa Fernanda W y Shakira.

La influenciadora antioqueña, pareja de Pipe Bueno, fue elegida para dar su voz a uno de los personajes animados de esta secuela.

El personaje al que Luisa W da vida es la capitana Hoggbottom, una jabalí de carácter fuerte, obsesiva con los detalles y estricta vigilante, algo por lo que es una de las policías más respetadas dentro de la estación de Zootopia.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W está en 'Zootopia 2'. (Foto Canal RCN)
