Gregorio Pernía reveló video del parto de su esposa y sorprendió con confesión inesperada

Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez se han apoderado de las tendencias en los últimos días tras el nacimiento de su tercer hijo juntos, Gregorio Jr.

¿Cómo fue el parto de Érika Rodríguez, esposa de Gregorio Pernía?

En las imágenes del video se ve al principio a Érika bastante cansada y agotada luego de haber pasado más de ocho horas esperando por la llegada de su bebé, Gregorio y su hija mayor le daban ánimo: "ya cas, ya casi".

En el video también muestran a Érika acompañada por Gregorio en el trabajo de parto en donde la motivaba junto con las enfermeras a seguir pujando con fuerza para dar a luz.

Tras varios minutos de parto nació Gregorio Jr. quien fue colocado de inmediato en los brazos y torso de su mamá, seguido a esto, el actor lo conoció y la reacción de Pernía fue de gran emotividad y felicidad, tanto así que ambientó ese momento con la canción del Rey León.

Gregorio Pernía reveló imágenes inéditas del parto de su hijo. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

¿Qué confesión hizo Gregorio Pernía sobre el parto de su hijo?

Junto a las emotivas escenas de todo lo que vivieron antes, durante y después del parto, Gregorio Pernía quiso rendirle un homenaje a su esposa, a quien le resaltó y le aplaudió toda su fortaleza durante estos nueve meses previos y por supuesto, por el parto.

Las mujeres; no queda duda son las verracas, Dar vida a otro ser humano, tener en su vientre nueve meses a un bebé con todo lo que acarrea, y parir; todo mi amor y respeto para ellas. Fue una felicidad con las indicaciones del médico ayudar a mi hijo a nacer.

Asimismo, Gregorio dejó claro que su felicidad fue completa por haber podido acompañar a su esposa en este momento tan crucial y por haber podido recibir a su bebé en el parto.

Fue muy hermoso haber podido estar en el parto de mi mujer Érika, acompañados en familia.

El actor también aprovechó para reconocer el trabajo de los médicos en este momento tan especial y por darles todo el apoyo y asesoría para un correcto trabajo de parto.

¿Cuál fue el detalle del rostro del bebé que llamó la atención a Gregorio Pernía?

El recordado actor de Hasta que la plata nos separe y La hija del mariachi bromeó en su video al asegurar que su hijo había sacado sus mismos ojos, los cuales indicaba eran verdes.

Ante este comentario y afirmación, su esposa lo molestó al decirle que no era por él que su hijo fuese a tener los ojos claro, ya que era un rasgo físico que sería más por su lado.

Algo que genero una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes empezaron a bromear y debatir sobre el parecido físico del bebé con el actor.