Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Retiran del mercado peluche con inteligencia artificial por peligrosa razón que alerta a padres

Un peluche interactivo equipado con inteligencia artificial fue retirado del mercado tras empezar a dar peligrosas respuestas a niños y adolescentes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Oso de peluche es retirado del mercado por ser peligroso
Oso de peluche con IA fue retirado del mercado. (Fotos Freepik)

Un juguete que prometía ser el nuevo favorito de los niños terminó generando preocupación a nivel internacional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el oso de peluche con inteligencia artificial que retiraron del mercado?

Se trata de un peluche interactivo con inteligencia artificial que fue retirado del mercado después de que varios usuarios reportaran comportamientos inesperados y respuestas inadecuadas al interactuar con menores.

El producto, llamado “Kumma” y comercializado por una empresa de Singapur, era vendido como un juguete capaz de contar historias, responder preguntas y adaptarse a la personalidad de su dueño.

Sin embargo, el oso de peluche con IA terminó abordando temas sensibles y entregando indicaciones que no eran aptas para niños, ya que llegaba a ofrecer consejos potencialmente peligrosos.

Oso de peluche retirado del mercado
El oso de peluche con IA empezó a dar malos consejos. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué decidieron retirar oso de peluche con inteligencia artificial del mercado?

La decisión de suspender las ventas de “Kumma” se produjo posteriormente a que el Fondo Educativo PIRG de Estados Unidos publicara un análisis sobre los riesgos del dispositivo en menores de edad.

En su investigación, los especialistas comprobaron que el peluche contestaba a temas sexu*les, llegando a describir temas sensibles, además, también señaló que el juguete proporcionaba información riesgosa.

Tras este estudio se incrementaron las alertas en redes por videos publicados por padres de familia que comprobaban que el muñeco de peluche daba respuestas bastantes fuertes y no aptas para niños.

Ante los múltiples reportes y toda la controversia la empresa fabricante decidió retirar la comercialización de este juegue el cual se vendía a 99 dólares.

Artículos relacionados

¿Cuánto costaba el oso de peluche con IA que retiraron del mercado por ser peligroso?

En conversación con el programa 'Tarde, pero llego' de La FM, el especialista en IA, Martín Merlini, habló sobre el caso de este peluche.

Martín aseguró que fue correcta la medida de retirar de la venta este muñeco tras comprobarse que estraba contenidos peligrosos y respuestas inapropiadas.

Según Merlini, este caso refleja un vacío preocupante: la falta de regulaciones específicas para dispositivos equipados con IA que se comercializan como juguetes. “Cuando un producto está dirigido a menores, su desarrollo tendría que tener controles más estrictos y un entrenamiento público que permita entender cómo fue construido”, indicó.

El especialista explicó que los sistemas de IA destinados al público infantil deberían contar con mecanismos para bloquear o desviar conversaciones cuando los usuarios abordan temas delicados. Sin embargo, en este caso no se aplicaron las barreras necesarias, lo que permitió que el peluche respondiera sin supervisión a situaciones personales, emocionales e incluso problemáticas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Acróbata chileno muere en circo italiano Viral

Muere acróbata en Nápoles tras accidente en el "globo de la muerte": había un colombiano

Tragedia en un circo de Nápoles: un acróbata falleció en el globo de la muerte y entre los artistas había un colombiano.

Selección Colombia

Daniel Muñoz marca golazo en la Premier League y dedica un emotivo mensaje a su amigo fallecido

Tras la muerte de su amigo, Daniel Muñoz regresó a las canchas. En la fecha 12 de la Premier League, marcó gol y le dedicó un mensaje.

Estado de salud de Gabrielle Henry tras accidente en Miss Universe Miss Universo

Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, continúa en cuidados intensivos tras la fuerte caída que sufrió durante una pasarela en Tailandia.

Lo más superlike

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda terminaron Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda habrían terminado: estas serían las pruebas de su ruptura

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda habrían puesto fin a su relación sentimental tras varios meses y acto de la influenciadora lo confirmaría.

Blessd regaló una casa en pleno concierto Blessd

Blessd regaló una casa en su concierto de Bogotá y le lanzó pulla a Aida Victoria Merlano

Natalia Lafourcade entra en su semana final de gestación Talento internacional

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo