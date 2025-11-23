Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd regaló una casa en su concierto de Bogotá y le lanzó pulla a Aida Victoria Merlano

Blessd decidió regalar una casa a un asistente de su más reciente concierto en Bogotá y recordó a Aida Victoria Merlano: "El que no es ejemplo de nada".

Blessd regaló una casa en pleno concierto
Blessd sorprendió a fan con una casa. (Foto AFP: FRANCK FIFE y Freepik)

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras su concierto en el Vive Claro de Bogotá.

¿Por qué Blessd le regaló una casa a un fanático en su concierto en Bogotá?

El cantante antioqueño conocido como "El bendito" durante su más reciente concierto en la capital colombiana dejó varios momentos para el recuerdo.

Uno de esos momentos fue cuando en medio de su presentación decidió anunciar que regalaría una casa a uno de los asistentes del público.

Voy a regalarles una casa a una de las personas que está aquí porque yo sé lo duro que es.

Este anunció sorprendió a los miles de asistentes quienes empezaron a ovacionar al antioqueño por este gran detalle. Blessd decidió bajar hasta la primera fila de asistentes para buscar a ese afortunado que le daría este gran detalle.

Tras caminar unos metros, Blessd se decantó por una mujer que estaba en primera fila y con ayuda de su equipo de seguridad la ayudaron a saltar la barra para reunirse con él y subir al escenario.

“Eso no es nada para lo que se merece. Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba. Así que yo quiero un aplauso para ella”

¿Cuál fue la pulla que Blessd le lanzó a Aida Victoria Merlano tras regalar casa en concierto?

Blessd tras subir con su fanática al escenario les pidió a sus seguidores que le regalaran una ovación para esta mujer que se había quedado con ese gran detalle.

A la joven le aseguró que estuviese tranquila porque su equipo se contactaría con ella para coordinar todo para la entrega del inmueble.

“Mi cielo, ahorita ya vamos a cuadrar todo. Disfrute de su casa, mi amor. Yo sé que le va a gustar mucho.

Sin embargo, más allá del gran gesto de Blessd y su emotivo detalle, una aparente indirecta del reguetonero a Aida Victoria Merlano no pasó por desapercibido.

Esta sucedió cuando Blessd iba caminando con su fanática y le dijo que le podía contar a su familia que esa persona que había sido calificado como mal ejemplo para los jóvenes le había dado una casa.

Ese que no es ejemplo de nada, vea.

Aida Victoria Merlano se mostró escuchando a Blessd
Blessd recordó pulla de Aida Victoria Merlano tras regalar casa. (Foto Canal RCN y AFP: Rodrigo Varela)

¿Por qué Aida Victoria Merlano aseguró que Blessd no era buen ejemplo?

Cabe recordar que, la frase que mencionó Blessd fue una que la influenciadora Aida Victoria Merlano le dijo al reguetonero cuando tuvieron un rifirrafe por la ruptura de ella con WestCol, amigo del reguetonero.

En su momento Aida Victoria Merlano se molestó por unas declaraciones de Blessd en su contra en donde dejó despectivos comentarios sobre ella.

En ese entonces, Aida se despachó contra el reguetonero asegurando que las relaciones del reguetonero no eran nada de admirar y que el cantante tampoco.

Porque Blessd no es ejemplo de nada.

Blessd sobre Samantha Correa
Blessd arremetió contra Aida Victoria Merlano. (AFP: Rodrigo Varela)
