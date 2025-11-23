Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Merlano habría reaccionado a acusaciones de infidelidad de Juan David Tejada: "Qué encarte"

Aida Victoria Merlano no se quedó callada y explotó ante polémicas declaraciones de su expareja, Juan David Tejada, sobre su ruptura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano habría respondido a Juan David Tejada. (Foto Canal RCN)

La polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, se ha vuelto a encender luego de una aparente pulla del agropecuario en contra de la infleunciadora.

¿Juan David Tejada señaló a Aida Victoria Merlano haberle sido infiel en la relación?

Juan David Tejada reapareció en sus redes sociales con un mensaje bastante polémico en el que aseguró que su reciente relación con Aida Merlano, sin mencionarla, se había terminado, pero no por lo que ella decía.

Se acabó y no precisamente por lo que ella cuenta.

El conocido agropecuario dejó un video en el que se mostraba cantando de manera despechado y con gran sentimiento parte de la canción "Se acabó" de Yeison Jiménez.

Tejada cantaba con gran sentimiento partes de la canción en las que aseguraba que no se iba a dejar morir por un amor que al parecer le dejó varias heridas.

No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas, prefiero volver de nuevo a la cantina.

Precisamente, Juan David hizo énfasis en la parte que dice que su relación se acabó porque la otra persona le fue infiel.

Sí se acabó, ya se acabó, ¿llorar por quién? ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no, a la final no soy yo el que perdió.

Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada dejó polémico mensaje y lo asocian con Aida Victoria Merlano. (Fotos Freepik y Canal RCN)

¿Cómo habría reaccionado Aida Victoria Merlano a las acusaciones e indirectas de Juan David Tejada?

Como era de esperarse estas polémicas declaraciones y señalamientos de Juan David Tejada no pasaron por desapercibido y llegaron hasta los ojos de la influenciadora.

Aida Victoria Merlano horas después del video de Juan David Tejada decidió al parecer responderle a través de sus historias de Instagram con un contundente mensaje.

Qué encarte tan (emoji de sapo y perro)

La creadora de contenido dejó ver su molestia y fiel a su personalidad compartió un audio en el que le pedía a su expareja que se acostara a dormir.

Ay acóstate a dormir, acóstate a dormiiiiiiir.

Además, les pidió de manera irónica a sus seguidores que se organizaran afuera de donde su expareja tienen su operador móvil para que le cancelaran su plan de datos y no pudiese publicar más cosas de ese estilo.

Si nos organizamos afuera de su operador móvil le cortan el plan.

¿Juliana Calderón y Juan David Tejada son pareja?

Esta nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada llega días después que la influenciadora Juliana Calderón dejara en duda si estaba de novia de el agropecuario.

La hermana de Yina Calderón había expresado recientemente en una dinámica de preguntas que su 'relación' con Juan David Tejada estaba bien y que ya había conocido a su hijo Emiliano y que también se lo iba a presentar a Yina cuando regresara a Colombia.

Sin embargo, frente a estas declaraciones hasta el momento Juan David Tejada no se ha pronunciado para confirmarlas o desmentirlas.

Juliana Calderón rompió el silencio sobre Juan David Tejada
Juliana Calderón respondió sobre su relación con Juan David Tejada. (Fotos Canal RCN)
