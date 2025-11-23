Murió hermano de actor que participó en ‘María la del barrio’: "Un dolor inimaginable"

Sebastián Ligarde, reconocido en América Latina por haber actuado en distintas telenovelas, confirmó una triste noticia. El hecho ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo artístico.

¿Quién es el actor que confirmó la muerte de su hermano en un accidente?

Ligarde, mediante su cuenta de Instagram, emitió un emotivo mensaje para despedir a su hermano Honoré, quien, según medios internacionales, murió en un accidente.

Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de Noviembre. Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma”, expresó Ligarde.

En su amplio mensaje, Ligarde agregó que su hermano “pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. El seguirá vivo y ellos tmb. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido”.

No se conocen detalles sobre el accidente que le costó la vida al hermano del actor de 71 años, pero su partida sí ha generado un gran pesar en él y toda su familia.

“Te amo tanto Honorato. Tesoraré muchísimo este año que convivimos juntos. No sabes la falta que nos haces. Te amo Honorato”, cerró Ligarde.

El actor Sebastián Ligarde reveló que la muerte de su hermano se produjo como consecuencia de un accidente. Foto: Freepik

Sebastián Ligarde saltó a la fama por su papel de Memo López en la telenovela ‘Quinceañera’. Posteriormente, actuó en otras producciones de renombre como, ‘María la del barrio’, ‘Prisionera de amor’ y ‘Tormenta de pasiones’.

El mexicano de 71 años se popularizó por sus magistrales interpretaciones de villano, lo que, además, le valió más reconocimiento más allá de su país.

¿Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron al actor mexicano Sebastián Ligarde?

Actualmente, no está tan activo en el mundo actoral y todo tendría que ver con la difícil enfermedad que le diagnosticaron hace poco tiempo.

El actor confirmó que padece diabetes tipo 2, y en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ contó más detalles al respecto.

Sebastián Ligarde completa una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas. Foto: AFP - Jeff Daly

"Por los próximos 6 meses a ver cómo progresa. Yo me di cuenta que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico y cuando fui a hacerme la prueba pues sí tenía la diabetes 2 disparada", dijo en declaraciones divulgadas por ‘Milenio’.

Ligarde ya se encuentra en tratamiento y de esa manera contó que le están inyectando ozempic, “que me da un poco de náusea o como menos a lo que estoy acostumbrado a comer porque estoy satisfecho".