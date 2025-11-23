Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Murió hermano de actor que participó en ‘María la del barrio’: "Un dolor inimaginable"

El actor, con una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas, confirmó la partida de su hermano con un desgarrador mensaje.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sebastián Ligarde compartió un desgarrador mensaje por la muerte de su hermano.
Sebastián Ligarde está de luto por la inesperada muerte de su hermano. Fotos: Referencia Freepik

Sebastián Ligarde, reconocido en América Latina por haber actuado en distintas telenovelas, confirmó una triste noticia. El hecho ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo artístico.

¿Quién es el actor que confirmó la muerte de su hermano en un accidente?

Ligarde, mediante su cuenta de Instagram, emitió un emotivo mensaje para despedir a su hermano Honoré, quien, según medios internacionales, murió en un accidente.

Artículos relacionados

Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de Noviembre. Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma”, expresó Ligarde.

En su amplio mensaje, Ligarde agregó que su hermano “pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. El seguirá vivo y ellos tmb. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido”.

No se conocen detalles sobre el accidente que le costó la vida al hermano del actor de 71 años, pero su partida sí ha generado un gran pesar en él y toda su familia.

“Te amo tanto Honorato. Tesoraré muchísimo este año que convivimos juntos. No sabes la falta que nos haces. Te amo Honorato”, cerró Ligarde.

Sebastián Ligarde confesó que la muerte de su hermano se produjo tras un inesperado accidente.
El actor Sebastián Ligarde reveló que la muerte de su hermano se produjo como consecuencia de un accidente. Foto: Freepik

Sebastián Ligarde saltó a la fama por su papel de Memo López en la telenovela ‘Quinceañera’. Posteriormente, actuó en otras producciones de renombre como, ‘María la del barrio’, ‘Prisionera de amor’ y ‘Tormenta de pasiones’.

El mexicano de 71 años se popularizó por sus magistrales interpretaciones de villano, lo que, además, le valió más reconocimiento más allá de su país.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron al actor mexicano Sebastián Ligarde?

Actualmente, no está tan activo en el mundo actoral y todo tendría que ver con la difícil enfermedad que le diagnosticaron hace poco tiempo.

El actor confirmó que padece diabetes tipo 2, y en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ contó más detalles al respecto.

Sebastián Ligarde suma una extensa trayectoria en el mundo de las telenovelas.
Sebastián Ligarde completa una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas. Foto: AFP - Jeff Daly

"Por los próximos 6 meses a ver cómo progresa. Yo me di cuenta que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico y cuando fui a hacerme la prueba pues sí tenía la diabetes 2 disparada", dijo en declaraciones divulgadas por ‘Milenio’.

Artículos relacionados

Ligarde ya se encuentra en tratamiento y de esa manera contó que le están inyectando ozempic, “que me da un poco de náusea o como menos a lo que estoy acostumbrado a comer porque estoy satisfecho".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Natalia Lafourcade entra en su semana final de gestación Talento internacional

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

Natalia Lafourcade estaría en sus últimos días de gestación y crecen las especulaciones sobre la llegada del bebé.

Cazzu y Belinda Cazzu

Cazzu y Belinda hablaron sobre su encuentro, ¿habrá canción juntas?

Las cantantes Cazzu y Belinda fueron interrogadas sobre su esperado encuentro en un evento en México.

J Balvin sorprende a sus seguidores. J Balvin

VIDEO: Así se vivió el concierto secreto de J Balvin en México, con sus mayores éxitos en escena

J Balvin sorprendió en México con un concierto que desató la emoción de sus seguidores y causó revuelo en las redes.

Lo más superlike

Julián Román es pareja de Juliette Pardau desde hace varios años. Julián Román

Juliette Pardau le dedicó romántico mensaje de cumpleaños a su novio Julián Román

Juliette Pardau, mediante sus redes sociales, se expresó por el cumpleaños de su pareja, el actor colombiano Julián Román.

Natti Natasha revela que su bebé pasó por un momento delicado de salud Natti Natasha

Natti Natasha habla del delicado estado de salud que vivió su recién nacida: "la voluntad de Dios"

Eidevin López en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Actor de Leandro Díaz ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Oso de peluche es retirado del mercado por ser peligroso Viral

Retiran del mercado peluche con inteligencia artificial por peligrosa razón que alerta a padres

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo