Pareja de Andrea Valdiri publica curioso mensaje en medio de rumores de separación: “No le bastó”

Andrea Valdiri y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda, vuelven a ser tema de conversación en las redes, en esta oportunidad por una presunta crisis amorosa. Los rumores crecieron más luego de que el joven empresario publicara un curioso mensaje en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda sobre su relación con Andrea Valdiri?

Los internautas comenzaron a comentar que la pareja ya no se seguía en las redes sociales y, al parecer, ocultaron o eliminaron algunas de las publicaciones que tenían juntos.

¿Crisis entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda? Un mensaje de él aumentó los rumores. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, eso no fue todo. Juan Daniel Sepúlveda, quien no es muy activo en sus plataformas, apareció en la tarde de este domingo 23 de noviembre con un curioso mensaje que dejó más dudas entre sus seguidores.

“No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”, fueron las palabras que publicó en una historia con fondo gris. Solo estuvieron acompañadas del emoticón de las manos juntas, en posición de oración.

Hay quienes creen que su mensaje estaría relacionado con su romance con la barranquillera y, de ser así, esperan que sea una crisis pasajera, pues les gustaba verlos juntos.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda desatan rumores de ruptura tras misterioso mensaje. (Foto del Canal RCN)

Lo cierto es que Juan Daniel y Andrea no han desmentido ni asegurado nada. También se puede decir que la empresaria y creadora de contenido es bastante reservada con su vida personal y posiblemente no se refiera a los rumores que se tomaron las redes.

¿Quiénes han sido las parejas de Andrea Valdiri?

Antes de su noviazgo con Juan Daniel Sepúlveda, Andrea Valdiri estuvo casada con Felipe Saruma por casi dos años.

También tuvo una relación con Lowe León, un cantante barranquillero, con quien tuvo una hija, Adhara.

Valdiri estuvo además relacionada con Michael Ortega, un reconocido futbolista.

La barranquillera tiene otra hija, Isabella, quien tiene 14 años. Se desconoce la identidad de su padre. Sobre él, Andrea solo ha dicho que no se quiso hacer cargo y que ella asumió el 100% de la crianza de su hija, quien ama interpretar el violín, crear contenido y la moda.