VIDEO: Así se vivió el concierto secreto de J Balvin en México, con sus mayores éxitos en escena

J Balvin sorprendió en México con un concierto que desató la emoción de sus seguidores y causó revuelo en las redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
J Balvin sorprende a sus seguidores.
J Balvin sorprende a sus seguidores de México con un concierto secreto. (Foto Mike Coppola/AFP)

Ciudad de México fue testigo de un momento único cuando J Balvin apareció en la primera edición de la fiesta Secret Disco.

J Balvin sorprende en Ciudad de México.
J Balvin se prepara para el Flow Fest, uno de los festivales más importantes de la música latina. (Foto de Alexander Tamargo/AFP)

¿Cómo fue el concierto sorpresa de J Balvin en México?

El evento lleva artistas sorpresas y es muy popular por el misterio que rodea la temática disco de los años setenta y ochenta.

En un ambiente cargado de energía, el artista paisa interpretó algunos de sus mayores éxitos frente a decenas de personas que no dudaron en corear cada canción con emoción.

Este sorpresivo concierto se dio como antesala a su presentación de cierre en el Flow Fest, uno de los festivales más importantes de música urbana en Latinoamérica.

¿Cómo se vivió el concierto sorpresa de J Balvin?

Los videos que circulan en redes sociales muestran a J Balvin disfrutando junto al público, en un formato mucho más cercano y espontáneo que el de sus habituales shows multitudinarios.

La energía del momento reflejó la conexión que el artista mantiene con sus seguidores, quienes celebraron la oportunidad de vivir una experiencia distinta.

¿Cuándo son los próximos conciertos de J Balvin en Colombia?

El concierto sorpresa en Ciudad de México llega en un momento de reaparición para J Balvin, quien este año retomó con fuerza los escenarios internacionales.

Además, el artista ha reforzado su presencia en festivales, consolidando su papel como embajador de la música latina.

Tras el lanzamiento de su álbum Rayo, el artista paisa emprendió la gira Back to the Rayo, con la que ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Europa y América Latina

Por otra parte, el reguetonero sorprendió con iniciativas que van más allá de la música. En Medellín, su ciudad natal, presentó la colección de moda “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, en colaboración con una importante marca colombiana.

Asimismo, el paisa anunció dos importantes conciertos en su país, el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

J Balvin se prepara para dos fechas en Colombia.
Las próximas fechas de J Balvin en Colombia serán en Bogotá y Medellín. (Foto de Valerie Macon/ AFP)
