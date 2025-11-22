¡El misterio del rojo! ¿por qué México siempre gana Miss Universo con este color?

Casualidad o no, las cuatro reinas mexicanas que han conquistado la corona de Miss Universo lo hicieron luciendo el color rojo, símbolo de fuerza, poder y pasión y sí, también presente en la bandera del país azteca.

¿Por qué México siempre gana Miss Universo vestida de rojo?

La conversación revivió tras el triunfo de Fátima Bosch, quien recibió la corona de Miss Universe 2025 con un vestido rojo que inmediatamente desató teorías, memes y comparaciones con las exreinas mexicanas.

Pero ¿qué pasa con este color? ¿Es suerte, tradición o simplemente moda? Los fanáticos no tardaron en señalar que cada vez que México gana, hay un vestido rojo de por medio.

El rojo se ha convertido en una especie de “amuleto” nacional dentro del certamen de belleza, lo cierto es que México obtuvo su primera corona en 1991 con Lupita Jones en el que lucia un vestido rojo con toques dorados y mucho brillante.

Fátima Bosch y el rojo que nunca falla: México celebra su cuarta corona de Miss Universo. (Foto: AFP)

Luego de 19 años, Ximena Navarrete obtuvo el título de Miss Universo en 2010, luciendo un vestido rojo tipo sirena que resaltaba su esbelta figura.

En 2020, Andrea Meza se coronó como Miss Universo con un vestido rojo con visos dorados y telas sueltas que realzaban su presencia en el escenario.

¿Por qué Fátima Bosch ganó la cuarta corona de Miss Universo para México?

Y finalmente cinco años más tarde, el triunfo de nuevo fue mexicano, en el que se coronó a Fátima Bosch, quien no solo sobresalió durante la pasarela, sino que además sobresalió por su carácter y capacidad de comunicación.

Según los expertos, Bosch estacó por su resiliencia y manejo de la polémica tras un incidente con un directivo del certamen.

Su historia de vida en el que incluye haber sido diagnosticada con TDAH y haber sufrido acoso psicológico de niña, así como su formación profesional en diseño de moda.

Además, se convirtió en la primera representante de Tabasco en ganar la corona nacional y luego la internacional.

Luego de ganar la corona, Fátima ha compartido los momentos posteriores, mostrando que ya está asumiendo sus responsabilidades como Miss Universo con múltiples compromisos sociales y una agenda apretada.