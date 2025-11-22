Fátima Bosch deslumbra en su sesión como Miss Universo y lanza pulla a críticas: “La envidia”

Fátima Bosch comenzó oficialmente su agenda como Miss Universe 2025 con una sesión fotográfica que rápidamente generó conversación en redes sociales.

¿Fátima Bosch inició su reinado y envió mensaje tras críticas por su triunfo en Miss Universo?

En un video difundido en la cuenta oficial de la Miss Universo, la mexicana aparece posando con su corona mientras luce un vestido azul con una tela larga y ligera, similar a la seda, que se mueve con el viento frente a un atardecer intenso.

La imagen generó elogios inmediatos por parte de seguidores en distintos países, en el que sería su primer compromiso como reina.

La mexicana, quien obtuvo la cuarta corona universal para su país, continúa dominando la conversación pública después de su triunfo en Tailandia.

Así reaccionó Fátima Bosch a los comentarios tras su triunfo mientras inicia su agenda oficial. (Foto: AFP)

La atención sobre su figura no solo se mantiene por sus actividades como Miss Universe, sino también por las reacciones divididas que surgieron tras su victoria y el mensaje que compartió la reina a quienes la han criticado.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los comentarios tras Miss Universe 2025?

Aunque su coronación generó celebraciones masivas en todo el mundo, también surgieron cuestionamientos en redes por parte de usuarios que insistieron en teorías sobre su triunfo.

Algunos señalaron que su victoria se habría visto influenciada por la polémica con Nawat Itsaragrisil, otros cuestionaron su desempeño en comparación con las finalistas de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

Ante esta ola de opiniones y críticas, Fátima compartió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta directa a quienes han intentado desacreditarla.

En su publicación escribió: “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni la suerte lo cambia”, escribió Fátima Bosch

La Miss Universo acompañó la frase con imágenes de sus momentos más destacados en el certamen, incluida la coronación que la posicionó como la nueva Miss Universe.

En entrevistas previas al certamen, Fátima Bosch ya había hablado de la importancia de mantenerse fiel a sus convicciones y de la influencia de su fe que la acompaño en cada etapa de su preparación y preparación durante todo el certamen de belleza.