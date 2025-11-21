Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La indirecta de Daniela Ospina por la impuntualidad de su esposo Gabriel Coronel

Daniela Ospina desató un nuevo momento viral al mostrar la impuntualidad de Gabriel Coronel, generando humor, debate e identificación en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Gabriel Coronel y Daniela Ospina celebrarán su boda
Gabriel Coronel y Daniela Ospina hicieron público su compromiso durante el mes de abril, y celebrarán su boda a principios del 2026. Foto AFP/ Mireya Acierto.

Daniela Ospina volvió a generar conversación con una historia que muchos consideraron tan real como divertida, la empresaria mostró en su cuenta de Instagram un episodio familiar relacionado con la puntualidad, un tema que parece ser un reto constante en su hogar y que provocó risas, identificación y debate entre sus fanáticos.

¿Por qué la puntualidad se convirtió en el tema del día para Daniela Ospina?

Según contó Daniela, llevaba más de 15 minutos esperando a su esposo, el actor y presentador Gabriel Coronel, quien le había asegurado que llegaría en “ocho minutos”, una frase que terminó convirtiéndose en el centro de la broma.

 

La rutina familiar de Daniela suele llamar la atención porque, aunque lleva una vida llena de compromisos laborales, mantiene una dinámica muy organizada tanto con su hija como con su pareja. Por eso, cuando habló de este pequeño “choque” con Gabriel, muchos seguidores reaccionaron de inmediato.

En su historia, Daniela dejó ver que la impuntualidad no es un asunto menor para ella. Al contrario, hace parte de los valores que intenta mantener en su vida profesional y personal.

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante la confesión de Daniela Ospina?

La publicación no tardó en volverse tendencia, pues Daniela no solo compartió el momento, sino que permitió ver una faceta espontánea que suele conquistar a su audiencia, la mujer real que también enfrenta pequeñas situaciones que pueden causar estrés, pero que igualmente sabe tomarlas con sentido del humor.

Daniela Ospina
Daniela Ospina desató un nuevo momento viral al mostrar la impuntualidad de Gabriel Coronel. | Foto AFP: Mireya Acierto

Muchos fanáticos comentaron que este tipo de episodios demuestran la complicidad y naturalidad de la pareja, mientras otros aprovecharon para señalar que la puntualidad suele ser uno de los temas que más discusiones genera en los hogares actuales.

¿Por qué este episodio entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel causó tanta identificación en redes sociales?

La razón principal es simple, casi todas las parejas han vivido algo parecido, cuando una figura tan seguida como Daniela comparte un momento así, las personas sienten cercanía y conexión.

Daniela Ospina celebró el primer año de su hijo Lorenzo.
Daniela Ospina contó que esperaba desde hacía 15 minutos a Gabriel Coronel. Foto AFP/Ivan Apfel

Además, hablar de la puntualidad en la vida familiar es un tema que genera debate constante, especialmente cuando las diferencias de personalidad influyen en la rutina.

