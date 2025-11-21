Madre de Yina Calderón muestra la cicatriz que le dejó su fuerte accidente en moto

Merly Ome, madre de la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón, sorprendió al enseñar cómo había quedado la cicatriz en su rostro tras varios meses de su fuerte accidente en moto.

¿Cuál fue el accidente que tuvo Merly Ome, mamá de Yina Calderón?

Vale la pena recordar que el 11 de julio del presente año Merly Ome preocupó a sus cientos de seguidores al contarles por medio de sus redes sociales que había tenido un fuerte accidente mientras conducía una motocicleta cerca de su casa en Oporapa, Huila.

Mamá de Yina Calderón se accidentó mientras conducía moto. (Foto Canal RCN).

Según relató en aquella ocasión, en ese preciso momento se encontraba tomando clases para aprender a manejar este tipo de vehículo, pero un descuido durante la manipulación de este provocó una fuerte caída. El golpe ocasionó que Merly tuviera varias lesiones, siendo las más drásticas en su rostro.

En esa oportunidad, Merly se dirigió a un centro médico, en donde le tuvieron que realizar once puntos en la oreja izquierda.

¿Cómo luce el rostro de Merly Ome, mamá de Yina Calderón, tras cuatro meses de su accidente?

Ahora bien, en un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón, hija menor de Merly Ome, dejó ver cómo había cicatrizado el rostro de la mujer tras cuatro meses de su aparatoso accidente en motocicleta.

Mamá de Yina Calderón vivió angustiante momento al conducir. (Foto Canal RCN).

Según se alcanza a apreciar en el video, las cicatrices de Merly no habrían sanado de la mejor manera, pues actualmente tiene varias líneas bastante marcadas en su rostro, además de una forma diferente en su oreja afectada.

"Resulta y pasa que mi mamá tuvo un accidente, vean las cicatrices, y aparte de eso, cuando ella viene del Huila nunca se cuida la cara con protector solar ni nada y vean como se le ha manchado"

Juliana Calderón enseñó el rostro de su madre con el fin de destacar la importancia del cuidado facial con diversos productos para el cuidado de la piel del rostro, una de las zonas más delicadas del cuerpo humano.