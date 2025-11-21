Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Madre de Yina Calderón muestra la cicatriz que le dejó su fuerte accidente en moto

Merly Ome, madre de Yina Calderón, sorprendió al mostrar cómo quedó su cicatriz tras meses de su accidente en moto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante: madre de Yina Calderón enseña la cicatriz que dejó su accidente en moto
Madre de Yina Calderón revela cómo luce la cicatriz que le dejó su accidente en moto. (Foto Canal RCN).

Merly Ome, madre de la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón, sorprendió al enseñar cómo había quedado la cicatriz en su rostro tras varios meses de su fuerte accidente en moto.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que tuvo Merly Ome, mamá de Yina Calderón?

Vale la pena recordar que el 11 de julio del presente año Merly Ome preocupó a sus cientos de seguidores al contarles por medio de sus redes sociales que había tenido un fuerte accidente mientras conducía una motocicleta cerca de su casa en Oporapa, Huila.

Mamá de Yina Calderón vivió angustiante accidente
Mamá de Yina Calderón se accidentó mientras conducía moto. (Foto Canal RCN).

Según relató en aquella ocasión, en ese preciso momento se encontraba tomando clases para aprender a manejar este tipo de vehículo, pero un descuido durante la manipulación de este provocó una fuerte caída. El golpe ocasionó que Merly tuviera varias lesiones, siendo las más drásticas en su rostro.

Artículos relacionados

En esa oportunidad, Merly se dirigió a un centro médico, en donde le tuvieron que realizar once puntos en la oreja izquierda.

¿Cómo luce el rostro de Merly Ome, mamá de Yina Calderón, tras cuatro meses de su accidente?

Ahora bien, en un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón, hija menor de Merly Ome, dejó ver cómo había cicatrizado el rostro de la mujer tras cuatro meses de su aparatoso accidente en motocicleta.

¿Cómo fue el aparatoso accidente de la mamá de Yina Calderón?
Mamá de Yina Calderón vivió angustiante momento al conducir. (Foto Canal RCN).

Según se alcanza a apreciar en el video, las cicatrices de Merly no habrían sanado de la mejor manera, pues actualmente tiene varias líneas bastante marcadas en su rostro, además de una forma diferente en su oreja afectada.

Artículos relacionados

"Resulta y pasa que mi mamá tuvo un accidente, vean las cicatrices, y aparte de eso, cuando ella viene del Huila nunca se cuida la cara con protector solar ni nada y vean como se le ha manchado"

Juliana Calderón enseñó el rostro de su madre con el fin de destacar la importancia del cuidado facial con diversos productos para el cuidado de la piel del rostro, una de las zonas más delicadas del cuerpo humano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El misterio de Paulina Vega regresó tras Miss Universo 2025 y desató un debate masivo en Colombia. Talento nacional

El "misterio de Paulina Vega" regresó tras la coronación de Miss Universo 2025

El misterio de Paulina Vega regresó con fuerza tras Miss Universo 2025, impulsado por debates, estadísticas y teorías místicas para Colombia.

El gran logro del hijo de Karina García que ella no pudo acompañar Karina García

Hijo de Karina García alcanzó importante logro: la influenciadora no estuvo presente

Valentino, el hijo menor de Karina García, obtuvo importante logro, pero la influenciadora brilló por su ausencia.

Fátima Bosch luciendo su traje de gala en la noche de coronación. Miss Universo

El video de infancia de Fátima Bosch que anticipó su triunfo en Miss Universe

El video de Fátima Bosch que reapareció tras ser coronada Miss Universe 2025 y conmovió a miles por una predicción de su destino como reina universal.

Lo más superlike

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

Miss Universo 2025 no solo le dio el título a Miss México, sino que otras mujeres también se llevaron una importante banda.

La revelación que hizo Fátima Bosch después de obtener la corona de Miss Universo 2025 Miss Universo

Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera