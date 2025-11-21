Hijo de Karina García alcanzó importante logro: la influenciadora no estuvo presente

Valentino, el hijo menor de la reconocida influenciadora paisa Karina García, vivió un importante logro escolar, pero su mamá brilló por su ausencia. La encargada de compartir el emotivo momento fue su hermana mayor, Isabella Vargas.

¿Cuál fue el logro que obtuvo Valentino, el hijo menor de Karina García?

En la tarde de este viernes 21 de noviembre Isabella Vargas compartió por medio de sus redes sociales un importante logro escolar que su pequeño hermano Valentino había alcanzado en las últimas horas: graduarse de jardín.

Valentino alcanzó un momento especial y Karina García no pudo estar presente. (Foto Canal RCN).

En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas enseñó el momento exacto en el que el menor, con su debita toga y birrete, se acerca a los directivos de la institución para recibir su respectivo diploma que verificaba la culminación de este nivel escolar con éxito.

Posterior a este emocionante momento, la joven influenciadora compartió una fotografía del menor posando con su diploma en donde dejó ver que se había destacado en el transcurso del año escolar al ser reconocido por sus logros.

“¡Graduado! Te amo, mi hombrecito”, escribió la joven influenciadora.

¿Por qué Karina García no estuvo presente en el grado escolar de su hijo Valentino?

Aunque Valentino vivió un momento muy importante en su vida, tuvo que hacerlo sin la presencia de su madre, Karina García. La reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia está cumpliendo actualmente con un compromiso en el exterior, y debido a la naturaleza de ese proyecto no le fue posible regresar al país para acompañarlo en esta fecha especial.

Karina García no pudo acompañar a su hijo en un logro académico relevante. (Foto Canal RCN).

Además, se desconoce si Karina tenía pleno conocimiento de que este viernes 21 de noviembre su hijo menor celebró esta etapa escolar.

Por lo pronto, Valentino e Isabella, ambos hijos de Karina García, se encuentran celebrando esta emocionante etapa en la vida del menor con gran entusiasmo, así quedó demostrado por medio de las historias de Isabella en redes sociales.