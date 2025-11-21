Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

Pasadas las horas después de que la mexicana Fátima Bosch fue elegida como la nueva Miss Universo 2025, se dieron nuevos títulos en el certamen de belleza que tiene a todos hablando.

Aparte de la participación de Fátima y el protagonismo de la ahora Miss Universo, también se destacaron a otras mujeres que recibieron el título de reinas continentales.

¿Quiénes fueron elegidas como reinas continentales de Miss Universo 2025?

Sí, Miss Universo 2025 elige a algunas de las candidatas de cada edición como representantes de los continentes del mundo. Es así como resonaron los rostros de varias reinas.

Momento antes de la coronación de Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Así las cosas, la reinas continentales de Miss Universo 2025 son:

Venezuela, Stephany Abasali: elegida como Miss Universo América.

elegida como Miss Universo América. Costa de Marfil, Olivia Yacé: elegida como Miss Universo África y Oceanía.

elegida como Miss Universo África y Oceanía. Malta, Julia Cluett: elegida como Miss Universo Europa continental.

elegida como Miss Universo Europa continental. China, Zhao Na: elegida como Miss Universo Asia.

¿A qué se dedican las nuevas reinas continentales de Miss Universo 2025?

Stephany Abasali, ahora Miss Universo América, tiene 25 años y su interés por el estudio están enfocados hacia la economía. Pasó al Top 5 de la final y se postulaba como una de las favoritas, el vestido de Venezuela fue de los que más impacto generó en esta edición.

Olivia Yacé, ahora Miss Universo África y Oceanía, fue de las que querían ver como ganadora del certamen de belleza. La educación es el pilar fundamental de esta Miss, quien con 27 años es modelo y filántropa, a la vez que habla francés, inglés y español.

Julia Cluett, ahora elegida como Miss Universo Europa continental, busca visibilizar la importancia de la salud mental. Es modelo y educadora, con estudios a nivel internacional. Un dato curioso es que fue la única de su continente que pasó a la semifinal de Miss Universo 2025.

Zhao Na, ahora Miss Universo Asia, tiene 20 años y estudió finanzas, también cuenta con maestría, demostrando que la educación ha sido su pilar fundamental en su proyecto de vida, dejando a un lado el término de la belleza vinculado a la estética.