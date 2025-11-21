Claudia Bahamón y las semifinalistas se suben a un cubo gigante en MasterChef para lograr foto

Avanza la semifinal de MasterChef Celebrity y ninguna de las participantes que queda en la competencia de cocina del Canal RCN quiere ser eliminada.

Son cinco mujeres las que están enfrentándose para pasar a la final, una de ellas no lo logrará y perderá la esperanza de convertirse en la nueva MasterChef.

¿Dónde se está llevando a cabo la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Este año, la producción llegó hasta nada más y nada menos que La Guajira, allí se les informó a Michelle Rouillard, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila que serán tres retos de semifinal antes de conocerse a las finalistas.

Entonces, todas están preparándose para dar lo mejor de sí mismas, aunque el clima de La Guajira las ha puesto a prueba porque hace mucho sol.

La semifinal de MasterChef Celebrity 2025 es en La Guajira | Foto del Canal RCN.

Mientras tanto, varias celebridades han querido recordar el día en el que estuvieron en el territorio situado al norte de Colombia, siendo una de las más recientes la actriz Alejandra Ávila.

¿Cuál es la foto de Claudia Bahamón con las semifinalistas de MasterChef, todas subidas en un cubo gigante?

Con una publicación en su perfil oficial de Instagram, Alejandra Ávila compartió distintas fotografías de semifinal, precisamente desde La Guajira. Sin embargo, la que más llama la atención es la primera instantánea porque las semifinalistas, junto a la presentadora Claudia Bahamón, se subieron en una alta estructura.

Sí, Claudia y las semifinalistas fueron fotografiadas justo en el momento en el que estaban sonriendo y subidas en lo que parece un cubo gigante, razón por la que dejaron a los internautas con la incógnita de cómo se subieron ahí.

De fondo se observa el extenso desierto de este soleado lugar, además de que Alejandra Ávila escribió un reflexivo mensaje sobre lo que ha vivido hasta este punto del formato de cocina del Canal RCN.

¿Qué mensaje escribió Alejandra Ávila para las semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Alejandra llamó a las semifinalistas como unas "guerreras", expresó la admiración que tiene por cada una de ellas y reveló que los retos en La Guajira no han sido para nada fáciles.

Alejandra Ávila fue la primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"Lo que vivimos en La Guajira fue simplemente inmenso... una experiencia que jamás volveremos a repetir en la vida. Queda muy poco para conocer quién será la ganadora y, sea cual sea, será más que merecido", agregó.

Gran final de MasterChef Celebrity 2025 el martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Clic aquí.