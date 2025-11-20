Michelle Rouillard publica fotografías que demuestran la convivencia en la semifinal de MasterChef

La semifinal de MasterChef Celebrity 2025 es un hecho. Después de semanas de competencia, cinco mujeres lograron llegar hasta la recta final del formato de cocina del Canal RCN.

Una de las finalistas de esta temporada, que conmemora 10 años de la producción, es la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard, cuya participación ha sido de las más sorprendentes; no gustó a varios al principio, pero los televidentes la fueron queriendo y ahora se postula como una de las favoritas.

¿Dónde es la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

MasterChef Celebrity llegó hasta La Guajira para los retos de semifinal, así que Michelle no dudó en compartir parte de su experiencia estando en el territorio que se sitúa al norte de Colombia.

Michelle Rouillard es semifinalista de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Es la primera vez que la cocina más importante de todo el mundo llega a La Guajira, razón por la que las semifinalistas quedaron agradecidas por haberlas llevado hasta ese lugar.

En efecto, Michelle quiso inmortalizar el momento y por eso compartió un post que muestra la verdadera convivencia que hubo tras los retos de MasterChef Celebrity.

¿Cuáles son las fotografías que Michelle Rouillard compartió con las semifinalistas de MasterChef en La Guajira?

Un carrete de fotografías fue lo que compartió la exreina de belleza en su perfil oficial de Instagram. En la primera instantánea, Rouillard se encuentra al lado de sus compañeras, a la vez que con la presentadora Claudia Bahamón y otras personas de la producción culinaria.

Sin embargo, hubo más fotografías que capturaron la atención de los internautas y seguidores, pues en varias de estas se ven a las semifinalistas con Claudia Bahamón, todas abrazadas y viendo hacia el mar.

La semifinal de MasterChef Celebrity 2025 es en La Guajira | Foto del Canal RCN.

Sí, Claudia Bahamón, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard, todas aparecieron juntas y abrazadas en pleno paisaje de La Guajira. Con la publicación, quedó demostrado que hubo buena convivencia en la producción del Canal RCN.

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity 2025, la cual será el martes 25 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Las semifinalistas se enfrentarán a distintos retos y una de ellas quedará por fuera de la final.