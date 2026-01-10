Juan Pablo Raba reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez, con quien habló de sueños premonitorios

Cantantes, actores y presentadores se han sumado a la ola de reacciones que generó la lamentable noticia de la muerte de Yeison Jiménez tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Entre ellos está el presentador y actor Juan Pablo Raba, con quien el artista caldense habló hace algunos meses y a quien le contó algunos sueños que ahora se toman como predicciones de su muerte.

¿Qué dijo Juan Pablo Raba sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Sin duda, el siniestro impresionó a toda Colombia y a los interpretes de música popular del país. Son miles de personas las que han lamentado lo sucedido y han usado las redes sociales para expresar sus condolencias.

Yeison Jiménez tenía previsto presentarse en Marinilla, Antioquia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En medio de la noticia, un nombre que también ha tomado relevancia es el del conductor del podcast “Los hombres sí lloran”, el actor Juan Pablo Raba. Lo anterior porque fue a él a quien el cantante de 34 de años le contó de unos sueños donde sentía que iba a morir.

Por eso, la reacción de Raba a lo sucedido con Yeison Jiménez se ha vuelto tendencia en medio de esta noticia. El actor no ocultó sus lágrimas ni el dolor que le ocasiona la muerte del cantante. Manifestó estar en shock.

“Aunque todos sabemos que la muerte es lo único seguro que tenemos, pega duro, ¿no? ¡Eh! Muy, muy pocas palabras. Estoy un poco en shock. Quiero agradecerles por haber visto la charla con Yeison, por habernos acompañado y tenerlo presente en sus vidas y sus oraciones”, dijo el actor.

Luego, le envío un mensaje de solidaridad a la familia del artista: “Así que, en nombre de esta casa, esta familia, de “Los hombres sí lloran”, de todo nuestro equipo, mandarle un abrazo muy fuerte con nuestro cariño, todo nuestro amor, a los familiares de Yeison, a sus amigos, a su esposa, a sus hijos y a tantas personas que seguramente también están lamentando su partida”.

¿Qué sueños tenía Yeison Jiménez con un accidente aéreo?

En el podcast Los hombres sí lloran, Yeison Jiménez abrió su corazón y contó que, hace un tiempo, aproximadamente en 2023, decidió consultar a un psicólogo tras experimentar deseos repentinos de dejar de existir.

El cantante describió ese proceso como una “guerra espiritual” y aseguró que no la enfrentó con “pañitos de agua tibia”, sino con determinación. “No le doy la posibilidad de que entre a mi vida y punto”, afirmó.

También manifestó que lo asustaban y que comenzó a tener sueños sobre un “tema delicado”. Jiménez aseguró que nadie conocía esos episodios y reveló que soñó en tres ocasiones con un accidente aéreo. “Tres veces. Dos sueños en España, donde el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer”, relató.

Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo. Foto AFP/ Rodrigo Varela

Según explicó, los sueños eran en el aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín. En él, le pedía al capitán dar una vuelta más al avión. Tras despegar, el piloto le decía que se había soltado un tubo, pero que no pasó nada porque la aeronave iba liviana. Sin embargo, el sueño terminaba con el capitán desesperado, advirtiendo que tendrían un accidente.

En otro de los sueños, el cantante sí se subía al avión y sentía cómo este comenzaba a caer. Jiménez interpretó estas experiencias como “alertas” y contó que el tercer sueño ocurrió el 24 de mayo de 2024, cuando regresó a su apartamento en Medellín.

Durante la conversación con Juan Pablo Raba, el diálogo se detuvo por un momento debido a que el cantante se mareó, situación que atribuyó a todo lo que estaba relatando. Al retomar la grabación, contó que al día siguiente llegó al aeropuerto, abordó el avión e ignoró los sueños.

“El avión despega, sobrevuela por tres minutos y nos vamos a tope”, relató. “Lastimosamente, tú empiezas a ver toda la vida. Ves al piloto desesperado. Sentí cuando algo se desconectó. Gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico. El sueño era lo que estaba viviendo ahí arriba”, expresó.

Esas declaraciones de Yeison Jiménez en 2025 se han vuelto viral tras la muerte del cantante.

En el podcast, Yeison Jiménez también habló de los momentos de depresión que vivió y de las reflexiones personales que marcaron esa etapa de su vida.