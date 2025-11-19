Taguado no se calló y enfrentó al chef Jorge Rausch en la semifinal de MasterChef: "¡Renuncio!"

En el primer reto de semifinal de MasterChef Celebrity 2025, los participantes vieron una faceta del chef Jorge Rausch que no conocían.

¿Qué pasó con Jorge Rausch en el primer reto de semifinal en MasterChef Celebrity 2025?

Para esta ocasión, el experto gastronómico dirigió un reto que consistió en replicar menús para los comensales en La Guajira, así que buscó que todo quedara de la mejor forma.

Por ende, hubo momentos en los que Rausch no se controló y hasta gritó, algo que las celebridades no habían experimentado de esa manera y no sabían cómo actuar.

Sin embargo, la locutora Valentina Taguado es de las que no se queda callada, de modo que enfrentó al jurado de MasterChef. Se trató de una situación que generó conversación en redes sociales.

Jorge Rausch se 'salió de las casillas' en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Qué sucedió entre Valentina Taguado y el chef Jorge Rausch en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Lo que sucedió entre Valentina Taguado y Jorge Rausch fue que ya se había terminado la preparación de los menús, incluso se repartieron las recetas a los comensales.

Entonces, al ver que ya se habían hecho las entregas, todos tenían la percepción de que no se necesitaba más comida. No obstante, el chef pidió más platos y fue cuando Valentina Taguado no sabía qué hacer.

Lo anterior porque la también influenciadora le dijo al chef que solo habían pedido platos para 15 personas, de modo que no entendía por qué se solicitó más.

A raíz de ello, la locutora se molestó y eso hizo reír Rausch, quien le manifestó que era una broma.

"¡Renuncio!", expresó Valentina Taguado.

Valentina Taguado se alcanzó a molestar en medio de la broma de Jorge Rausch | Foto del Canal RCN.

Lo anterior fue a modo de chiste, ya que la locutora se enteró de que Rausch estaba molestando, luego el chef indicó que ya se había terminado el reto. No obstante, hubo celebridades que estaban sirviendo platos, tratando de buscar una solución.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity 2025. Cinco participantes anhelan pasar a la final, solo cuatro de ellas lo lograrán. Quienes están en la semifinal son: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Violeta Bertoni.

La final de MasterChef Celebrity 2025 será el martes 25 de noviembre a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.