Jorge Rausch se enfureció en MasterChef y lanzó grito que paralizó a las celebridades, ¿qué ocurrió?

Jorge Rausch se 'salió de las casillas', así que se despachó contra todos en La Guajira en la semifinal de MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Jorge Rausch
Jorge Rausch se enfureció en MasterChef y lanzó grito que paralizó a las celebridades | Foto del Canal RCN.

En plena semifinal de MasterChef Celebrity 2025, el chef Jorge Rausch se puso en modo mandatario y no dudó en gritar a todos mientras se encontraban en el primer reto en La Guajira.

¿Cómo va la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

MasterChef Celebrity llegó hasta La Guajira, es la primera vez que la producción del Canal RCN llega a este territorio colombiano. En este lugar, las semifinalistas Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard, Carolina Sabino y Valentina Taguado competirán en varios retos para definirse la final con solo cuatro celebridades.

El primer reto consistió en realizar menús que ya estaban seleccionados y asignados a exparticipantes que volvieron al juego culinario para ayudar a las finalistas. El pargo (pescado de agua salada) fue el alimento principal.

Entonces, el chef Rausch fue el encargado de dirigir a las celebridades, mientras que Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, junto a los comensales en La Guajira, probaron los platos.

Jorge Rausch
Jorge Rausch dirigió el primer reto de semifinal de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Jorge Rausch se enfureció y gritó en MasterChef Celebrity?

En un comienzo, el manejo de la cocina dirigida por Jorge Rausch se mantuvo, pero luego vinieron los gritos.

Sí, el jurado de MasterChef Celebrity se 'salió de las casillas' debido a que nadie le contestó cuando él hizo la pregunta de si lo oyeron. Todos quedaron en shock con la reacción del experto gastronómico.

"Cocineros ya van 50 minutos, ¿oído?", preguntó Rausch y como no tuvo respuesta, gritó.

Ante esto, quedó demostrado que es común que las emociones suban y bajen en MasterChef Celebrity, aunque las celebridades estaban advertidas, pues, al fin y al cabo, se encuentran en la semifinal de MasterChef Celebrity 2025.

Jorge Rausch
Jorge Rausch se 'salió de las casillas' en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Jorge Rausch gritó a Carolina Sabino y Alejandra Guzmán?

Pasados los minutos, el chef regañó a Carolina Sabino y Andrea Guzmán debido a que estaban sirviendo seis platos, cuando la instrucción era solo uno.

"El grito de Rausch. No, por eso yo no quiero ser chef, no me gusta que me traten así", opinó Valentina Taguado en diálogo con la producción.

Para terminar, Carolina y Andrea no tuvieron más opción que quedarse calladas y acatar las órdenes, puesto que la exigencia en este punto de la competencia es determinante.

Recuerda que puedes ver los capítulos completos de MasterChef Celebrity, 10 años, a través de la app del Canal RCN. Clic aquí.

