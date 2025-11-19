Claudia Bahamón le preguntó directamente a Caterin Escobar por Yepes en MasterChef: "Es muy lindo"

Las semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025 llegaron hasta La Guajira y fueron sorprendidas, ya que se les dio la noticia de que van a cocinar con varios de sus excompañeros.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Cuáles exparticipantes volvieron en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila son las semifinalistas de esta temporada de los 10 años de MasterChef. Junto a ellas, a La Guajira llegaron Caterin Escobar, Luis Fernando Hoyos, David Sanín, Valeria Aguilar y Andrea Guzmán.

La producción les permitió a los exparticipantes volver al programa para ayudarles a las semifinalistas, aunque antes de eso la presentadora Claudia Bahamón aprovechó para hablar con ellos y fue cuando no dudó en preguntarle a Caterin Escobar sobre Mario Yepes, ya que ambos se conocieron en MasterChef Celebrity y nació un romance entre la actriz y el exfutbolista.

Caterin Escobar y Mario Yepes son pareja | Foto del Canal RCN.

¿Qué le preguntó Claudia Bahamón a Caterin Escobar sobre Yepes en MasterChef?

Sin saber qué decir, así quedó Caterin ante la pregunta de Claudia sobre Yepes. Sin embargo, la actriz tampoco se quedó callada y dio a entender que se encuentra bien con el exfutbolista.

"Cate, ¿dónde dejaste el fútbol?", fue la pregunta de Claudia Bahamón para Caterin Escobar.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

De inmediato, la actriz se puso a reír, mientras que, la chef Belén Alonso expresó que en MasterChef se enteran de todo, incluso de lo que pasa fuera de la competencia.

"!Claro que fue gol de Yepes! Nos alegra mucho que haya amor por ahí, los queremos mucho a todos, y es muy lindo verte feliz", dijo Claudia Bahamón.

¿Qué reveló Caterin Escobar de su relación con Yepes en MasterChef Celebrity?

Ante esto, Caterin no tuvo más opción que hablar, pero primero le agradeció a la conductora de MasterChef Celebrity por sus buenos deseos.

"No hay necesidad de darle tantas vueltas, lo único que sé es que Yepes les manda muchos saludos a todos", manifestó Caterin Escobar.

Caterin Escobar está viviendo su idilio de amor con Yepes | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Así las cosas, quedó demostrado que entre la actriz y el exfutbolista hay química y las redes sociales no mienten, pues ambos han sido captados en distintos eventos públicos juntos y derrochando cariño. MasterChef Celebrity nuevamente logró unir a dos corazones de la farándula colombiana.

Puedes revivir todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.