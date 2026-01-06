Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Paola Jara pondrá en pausa su carrera tras convertirse en madre de Emilia? Esto dijo la cantante

Paola Jara habla sin filtros sobre lo que pasará con su carrera musical tras la llegada de su pequeña bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara responde cómo manejará su profesión con su rol de madre
Paola Jara reveló cómo cambiará su vida profesional tras la llegada de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

La cantante de música popular Paola Jara recientemente realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 6 millones de seguidores, espacio en el que hizo varias confesiones que llamaron la atención de sus fanáticos.

¿Qué dijo Paola Jara sobre su nuevo rol como madre?

Hace algunos meses, la cantante de música popular se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación con Jessi Uribe.

Aunque Jessi Uribe ya tenía hijos de una relación anterior, la pareja confesó que llevaba un tiempo intentando convertirse en padres y que, durante ese proceso, enfrentaron varias decepciones.

No obstante, la llegada de Emilia se convirtió en un gran motivo de alegría para ambos.

Desde que nació la bebé, ha sido el centro de atención en su matrimonio y también una verdadera sensación entre los seguidores de la pareja, quienes han estado atentos a cada detalle que comparten sobre esta nueva etapa de sus vidas.

Paola Jara responde cómo manejará su profesión con su rol de madre
Paola Jara reveló cómo cambiará su vida profesional tras la llegada de Emilia. (Foto: AFP)

Paola Jara decidió responder sin filtros a una inquietud sobre cómo manejará su profesión junto a su rol como madre.

¿Qué decisión tomó Paola Jara sobre su carrera ahora que es mamá?

Paola Jara explicó que es una pregunta que ella misma se hace constantemente, pues está viviendo una etapa completamente nueva en su vida.

Aseguró que, por ahora, prefiere tomarse las cosas con calma y vivir el día a día, ya que todavía no ha retomado su agenda de shows y no sabe con certeza cómo se irán dando las cosas.

La cantante confesó que su mayor deseo es poder llevar a su hija con ella siempre que sea posible, que viaje a su lado y que esté tranquila, cómoda y segura, priorizando en todo momento su bienestar. Sin embargo, también expresó que no quiere perderse ningún momento importante de esta nueva etapa junto a la pequeña.

Paola Jara responde cómo manejará su profesión con su rol de madre
Paola Jara reveló cómo cambiará su vida profesional tras la llegada de Emilia. (Foto: AFP)

Finalmente, Paola Jara señaló que, como aún no ha comenzado con sus compromisos profesionales, prefiere esperar y ver cómo se van acomodando las cosas con el paso de los días, entendiendo que cada jornada trae nuevos retos y aprendizajes.

