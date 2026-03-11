A dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, se conoció cuál era el versículo de la Biblia que el cantante tenía como su favorito. El detalle fue revelado recientemente y ha llamado la atención de sus seguidores, quienes continúan recordando al artista y su legado musical.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cuál era el versículo favorito de la Biblia de Yeison Jiménez?

El pasado 10 de marzo se cumplieron dos meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a otras cinco personas en un accidente aéreo. Durante la conmemoración por su partida, salió a la luz uno de los versículos de la Biblia con el que el artista solía identificarse.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

La información se conoció a través de una fotografía reposteada por Lina Jiménez, hermana del cantante, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En la imagen se aprecia que el versículo fue utilizado en los pósters para promocionar el primer tour de ‘Mi promesa’ del artista.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

“Génesis 12:1-2. El Señor dijo a Abram: ‘Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré; haré famoso tu nombre y serás una bendición’”, se lee en la publicación.

De esta manera, el versículo volvió a llamar la atención de los seguidores del artista, quienes recordaron el significado especial que tenía para Yeison Jiménez y la forma en la que reflejaba su fe.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

¿Cómo fue el emotivo homenaje que familia de Yeison Jiménez le hizo a dos meses de su muerte?

Lina Jiménez también compartió un emotivo homenaje que decidieron hacerle a Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en el lugar en el que perdieron la vida. Por medio de esta misma red social compartió un corto audiovisual en el que dejó en evidencia la emotiva decoración que realizaron en el lugar que consistía en coronas florares con sus nombres junto a unas veladoras blancas.