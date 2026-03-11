Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla sorprendió con drástico cambio de imagen: así luce el cantante

Altafulla mostró su transformación estética, dejando atrás su corte icónico para iniciar un nuevo capítulo en su vida personal.

Altafulla sorprende con su cambio de look.
Altafulla sorprendió con su cambio de look. (Foto Canal RCN)

El cantante Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio de imagen que se hizo al quitarse su tradicional corte de cabello.

Altafulla se quitó su clásico.
Altafulla se quitó su clásico corte de cabello. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el cambio de imagen de Altafulla?

Hace 8 días, el cantante reveló que se había hecho un retoque en el color platinado que acostumbra a ponerse en la cabeza.

Esta vez, Altafulla mostró que se quitó el “7”, corte que lo había caracterizado desde que ingresó a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El barranquillero reveló que este cambio se debe a que está tomando decisiones radicales en su vida.

Altafulla reapareció en redes después de tener una diferencia con la cantante Aria Vega por una colaboración en una canción en la que finalmente lo dejaron por fuera.

El artista confesó que le causó sorpresa la situación, pero que eso no lo va a desmotivar para seguir sacando su música.

Asimismo, ha mostrado que ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión en la rodilla, por lo que espera regresar lo más pronto posible a los escenarios.

Por otro lado, Altafulla también ha aprovechado para mostrar cómo avanzan los arreglos y las compras de su nuevo apartamento.

Poco a poco ha ido amoblando cada espacio y compartiendo el proceso con su comunidad digital, que sigue con entusiasmo cada detalle de esta nueva etapa.

¿Qué dijo Altafulla sobre su relación con Melissa Gate?

Altafulla también se refirió a su relación con la creadora de contenido Melissa Gate, quien estuvo por una semana en la actual temporada de la novela de la vida real.

Fue inevitable que el nombre de los dos volviera a estar relacionado. Melissa confesó que se había disculpado con Altafulla tras ganar, y él aclaró que no tiene ningún problema en hablar de nuevo con ella, pues se considera un hombre relajado que no guarda conflictos con nadie.

Con esta actitud, el barranquillero reafirma que su enfoque está en seguir creciendo como artista y en mantener relaciones sanas, demostrando que su madurez personal acompaña los cambios que hoy marcan su vida.

Altafulla inicia una nueva etapa.
Altafulla inicia una nueva etapa con cambio de imagen incluido. (Foto Canal RCN)
