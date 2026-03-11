Salomón Bustamante respondió a las críticas sobre su edad: "Celebro mi vejez"

El presentador colombiano Salomón Bustamante sorprendió por la manera en la que le respondió a un seguidor que lo trató de "viejo".

Salomón Bustamante presume de su buen estado físico. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante cuando lo trataron de “viejo”?

Como ya es costumbre, Salomón Bustamante causó revuelo por responderle a sus seguidores.

El cartagenero tiene como hobby estar interactuando con su comunidad digital a quien les muestra su día a día y la forma en la que se alimenta.

Aunque muchos comentarios son motivadores, otros buscan desconfigurarlo. Salomón responde de manera particular y en esta oportunidad no fue la excepción.

Bustamante subió una captura de una apreciación que le hace un seguidor sobre su aspecto físico.

El presentador respondió subiendo un video mientras corre y diciendo que celebra su vejez con muy buena salud y sin sufrir de ninguna afección médica.

El comunicador también usa sus plataformas digitales para mostrar la vida saludable que lleva, en la que también recibe bastantes comentarios.

La opinión pública siempre está atenta a las curiosas respuestas de Salomón que han dado de qué hablar de vez en cuando.

Incluso, durante varias semanas del año pasado, los internautas aseguraban que su relación con la actriz Laura de León había terminado.

Salomón se dedicó a responder y a enfrentar cada crítica y comentario, pero sin aclarar la situación, lo que dejó a sus seguidores intrigados.

Con todos estos comentarios, se formó una narrativa que finalmente ambos desmintieron por medio de fotografías y publicaciones.

Bustamante es consciente de la situación y parece disfrutarlo porque siempre se encarga de exponer lo que le dicen y responder de la forma más peculiar que encuentra.

¿Salomón Bustamante y Laura de León planean tener hijos?

Por otro lado, Laura de León también tiene como costumbre responder las preguntas de sus seguidores mediante su Instagram.

Recientemente le consultaron si ha pensado en convertirse en mamá y la actriz respondió que ya tiene tres gatos a los cuales considera sus hijos.

Con esta respuesta dejó claro que, por el momento, no hay muchas esperanzas de agrandar su familia junto a Salomón.