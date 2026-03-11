Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Se acabó! Yuli Ruiz puso fin a su relación con Alejandro Estrada: estas fueron sus razones

Yuli Ruiz sostuvo una cercana conversación en la que le explicó a Alejandro Estrada que no se sintió cómoda en varias oportunidades.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Así fue como Yuli Ruiz terminó su romance con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

En La casa de los famosos Colombia todo puede pasar, pues allí nada está escrito y aunque todo parece estar bien, de un momento a otro puede cambiar, y eso fue lo que sucedió precisamente en las últimas horas, luego de que Yuli Ruiz pusiera fin a su relación con Alejandro Estrada.

¿Yuli Ruiz y Alejandro Estrada terminaron su relación en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una cercana conversación que sostuvieron los participantes, se sinceraron frente a sus sentimientos y, puntualmente Yuli, quiso tomarse unos minutos para exponer las razones por las que prefiere tomar de algún modo distancia de Alejandro y frenar todo lo que venía pasando entre los dos al interior de la competencia.

"Bueno, cuando yo te dije que le bajáramos un poquito, es a la relación que llevamos las dos, me siento super cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda, como han habido cosas que me gustan, también han habido cosas que me molestan", señaló.

De acuerdo con la paisa, sentía que la relación iba un poco acelerada, situación que la llevó a estar confundida, de hecho, le confesó que conversó con la psicóloga para desahogarse respecto a varias situaciones relacionadas con su romance, además, le insistió al actor en que no quiere hacerlo sentir incómodo, al contrario, su deseo es ser honesta y no jugar con sus sentimientos.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz expuso las razones por las que terminó con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Por qué terminaron Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Frente a las palabras de su compañera, Estrada también fue sincero al decirle que, por su parte, no tiene ningún problema en dejar "todo en ceros", y aunque según él "suena feo", las cosas son o no son, sobre todo porque como hombre para él no fácil estar a la expectativa, sintiendo algo, por lo que considera que lo correcto es tomar distancia, asegurando que igual pueden ser muy buenos amigos.

En contraparte, Ruiz le hizo saber a Estrada que su objetivo nunca fue buscar pareja en la casa, además, fue contundente al mencionar que, aunque sí ha sentido su cuidado y protección, en dos ocasiones se sintió controlada, actitud que no le gustó y que, por su puesto, la hizo sentir incómoda, además de percibir que todo lo que venía ocurriendo la estaba desenfocando.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz terminó su relación con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.
