EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

La cantante mexicana Ángela Aguilar vivió un incómodo momento junto a su pareja Christian Nodal cuando salían de un sitio público.

Ángela Aguilar vivó incómodo momento junto a Christian Nodal y Pepe Aguilar. (Foto Romain Maurice/AFP)

¿Cuál fue el momento incómodo que vivieron Cristian Nodal y Ángela Aguilar con sus fanáticos?

La pareja estaba acompañada por el papá de Ángela, Pepe Aguilar, cuando fueron abordados por un grupo de fanáticos que los esperaban ansiosamente para pedirles una fotografía o para que les autografiaran las prendas y los sombreros.

En el clip que se hizo viral en redes sociales, se puede ver a Ángela correr entre la multitud tratando de evitarlos, sin embargo, la cantante pasó de largo y quedó sola a unos pasos de la camioneta que los esperaba, pues los fans se enfocaron en su pareja Nodal y en su padre Pepe.

Esta situación generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales por parte de los internautas.

Algunos aseguran que Ángela arrancó el año pasando penas, mientras otros dicen que fue una mala actitud de parte de Nodal soltarla y dejarla subir sola al carro.

Aunque la pareja estuvo envuelta en rumores de separación, empezando el año se filtró un video en el que Nodal le da una serenata a Ángela en una reunión familiar, demostrando que están más enamorados que nunca y disipando las especulaciones sobre su futuro sentimental.

Más allá de los episodios incómodos que han marcado el inicio de año para Ángela Aguilar, la cantante se encuentra enfocada en uno de los momentos más importantes de su vida: su unión con Christian Nodal.

¿Cuándo será la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La pareja ha decidido dar un paso definitivo en su relación y convertir su historia en un acontecimiento que promete trascender en la música y en la cultura mexicana.

La boda, que será en mayo de este año, no solo representa un compromiso sentimental, sino también un evento que refleja la tradición y el arraigo de ambas familias.

Los preparativos avanzan con discreción, pero se sabe que la celebración tendrá un sello muy personal, con detalles que evocan la esencia de la música regional y la identidad que tanto Ángela como Nodal han defendido en sus carreras.

La elección del lugar y el estilo de la ceremonia no es casualidad. La pareja quiere que cada momento esté impregnado de simbolismo, desde la entrada hasta la celebración posterior.

El rancho El Soyate, en Zacatecas, se convierte en el escenario perfecto para este acontecimiento, no solo por ser un espacio ligado a la familia Aguilar, sino también por la carga histórica y cultural que representa.

La idea es que el evento sea privado, rodeado de familiares y amigos cercanos, pero al mismo tiempo con la grandeza que caracteriza a dos figuras que han marcado la música mexicana.