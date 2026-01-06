Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Ángela Aguilar quedó en medio de un incómodo episodio con sus fans mientras Christian Nodal y Pepe Aguilar la acompañaban.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ángela Aguilar es ignorada.
Ángela Aguilar es ignorada por los fans. (Foto Alberto E. Rodriguez/AFP)

La cantante mexicana Ángela Aguilar vivió un incómodo momento junto a su pareja Christian Nodal cuando salían de un sitio público.

Ángela Aguilar vivó incómodo momento.
Ángela Aguilar vivó incómodo momento junto a Christian Nodal y Pepe Aguilar. (Foto Romain Maurice/AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el momento incómodo que vivieron Cristian Nodal y Ángela Aguilar con sus fanáticos?

La pareja estaba acompañada por el papá de Ángela, Pepe Aguilar, cuando fueron abordados por un grupo de fanáticos que los esperaban ansiosamente para pedirles una fotografía o para que les autografiaran las prendas y los sombreros.

En el clip que se hizo viral en redes sociales, se puede ver a Ángela correr entre la multitud tratando de evitarlos, sin embargo, la cantante pasó de largo y quedó sola a unos pasos de la camioneta que los esperaba, pues los fans se enfocaron en su pareja Nodal y en su padre Pepe.

Artículos relacionados

Esta situación generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales por parte de los internautas.

Algunos aseguran que Ángela arrancó el año pasando penas, mientras otros dicen que fue una mala actitud de parte de Nodal soltarla y dejarla subir sola al carro.

Aunque la pareja estuvo envuelta en rumores de separación, empezando el año se filtró un video en el que Nodal le da una serenata a Ángela en una reunión familiar, demostrando que están más enamorados que nunca y disipando las especulaciones sobre su futuro sentimental.

Más allá de los episodios incómodos que han marcado el inicio de año para Ángela Aguilar, la cantante se encuentra enfocada en uno de los momentos más importantes de su vida: su unión con Christian Nodal.

¿Cuándo será la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La pareja ha decidido dar un paso definitivo en su relación y convertir su historia en un acontecimiento que promete trascender en la música y en la cultura mexicana.

La boda, que será en mayo de este año, no solo representa un compromiso sentimental, sino también un evento que refleja la tradición y el arraigo de ambas familias.

Los preparativos avanzan con discreción, pero se sabe que la celebración tendrá un sello muy personal, con detalles que evocan la esencia de la música regional y la identidad que tanto Ángela como Nodal han defendido en sus carreras.

La elección del lugar y el estilo de la ceremonia no es casualidad. La pareja quiere que cada momento esté impregnado de simbolismo, desde la entrada hasta la celebración posterior.

Artículos relacionados

El rancho El Soyate, en Zacatecas, se convierte en el escenario perfecto para este acontecimiento, no solo por ser un espacio ligado a la familia Aguilar, sino también por la carga histórica y cultural que representa.

La idea es que el evento sea privado, rodeado de familiares y amigos cercanos, pero al mismo tiempo con la grandeza que caracteriza a dos figuras que han marcado la música mexicana.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán.
Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán en mayo de 2026. (Foto Carl De Souza/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Reconocida cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Reconocida cantante anunció su retiro de la música: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

Una reconocida cantante mexicana anunció que se tomará una pausa en su carrera musical para enfocarse en su bienestar y familia.

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

Christian Nodal dedicó una serenata a Ángela Aguilar, reavivando el debate sobre su relación y los rumores recientes.

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Una reconocida actriz reveló que contrajo neumonía tras someterse a largas jornadas de trabajo, preocupando a sus seguidores.

Lo más superlike

¿A quiénes apoyará Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia 2026? Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló sus favoritas para La casa de los famosos Colombia 2026

A pocos días de que La casa de los famosos Colombia 2026 de inicio, la exparticipante Sofía Avendaño reveló a quiénes apoyará.

Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream. Westcol

Blessd presume su colección de camisetas de fútbol junto a Westcol

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo? Talento internacional

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día