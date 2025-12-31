Así reaccionó Mateo Varela ante la confesión que le hizo Norma Nivia: "Volví a creer en el amor"

Mateo Varela y Norma Nivia enternecieron al revelar cuáles fueron sus logros en el 2025.

Mateo Varela y Norma Nivia revelan sus logros del 2025. (Fotos Canal RCN)

En el video compartido en sus cuentas oficiales, se le puede ver a la pareja sentados en el pasto con unas banderas que representan cada uno de los logros personales que alcanzaron.

¿Qué logros alcanzaron Mateo Varela y Norma Nivia en 2025?

Mateo contó que este año formó un hogar, conoció cinco países nuevos y superó la ansiedad, mientras que Norma expresó que volvió a creer en el amor romántico, que aprendió de sus errores y bromeó diciendo que sobrevivió a un reality, recordando su paso por La casa de los famosos Colombia.

Ambos coincidieron en que fue un año muy bueno y que solo queda estar agradecidos con la vida y con sus seguidores por el apoyo y por ser testigos de su crecimiento como pareja.

“Este año estuvo lleno de muchas enseñanzas, pruebas superadas y cosas inesperadas que llenaron de luz nuestras vidas. Gracias 2025 por tanto, sabemos que el 2026 va a ser un año aún mejor porque llegamos a él recargados, llenos de sueños y pensamientos positivos”, escribió Norma Nivia en su publicación.

La historia de Mateo y Norma comenzó en un contexto de exposición mediática, dentro de La casa de los famosos que puso a prueba sus emociones y su capacidad de convivir bajo presión.

Desde entonces, han demostrado que su vínculo se fortaleció más allá de las cámaras.

Tras salir del reality, decidieron apostar por una vida en común y mostraron a sus seguidores el apartamento al que se mudaron, un espacio que simboliza la construcción de su hogar y el inicio de una nueva etapa.

¿Norma Nivia y Mateo Varela esperan un hijo?

Por otra parte, Mateo y Norma también han tenido que lidiar con rumores.

Uno de los más comentados fue el supuesto embarazo de Norma, información que rápidamente se difundió en redes sociales.

Sin embargo, la pareja desmintió la noticia, aclarando que no era cierto y reafirmando que prefieren que sus seguidores conozcan la verdad directamente de ellos.

Además, Norma Nivia ha dejado ver a través de sus redes sociales que se encuentra en medio de unas grabaciones, aunque no ha revelado mayores detalles sobre el proyecto.

Sus publicaciones muestran pequeños momentos de rodaje, sin dar pistas claras de la producción en la que participa, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.