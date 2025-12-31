Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol habló de lo que siente su familia al ver los memes que le hacen en redes: "Mi abuela está mal"

Westcol reveló que los memes virales afectan a su familia y a su entorno cercano y compartió su molestia por la situación.

Westcol expresa su molestia por lo memes.
Westcol expresa su molestia por lo memes que le hacen en las redes sociales. (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP) (Foto del meme Freepik)

El reconocido streamer colombiano Westcol confesó la molestia que su familia siente con los memes que le hacen en redes sociales.

Westcol habla de la reacción de su familia.
Westcol habla de la reacción de su familia con los memes que le hacen en redes. (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

¿Qué dijo Westcol sobre los memes que le hacen en redes sociales?

A través de sus recurrentes en vivos, Westcol le contó a su comunidad digital su incomodidad con los videos virales que circulan y cómo su familia se pone mal al verlos.

Hizo alusión a un clip que rondó hace unos días en el que supuestamente se observa a sus acompañantes consumiendo sustancias poco apropiadas, algo que él asegura fue malinterpretado y distorsionado.

Según relató, le da rabia que lo expongan de esa manera y que su abuela termine regañándolo, creyendo todo lo que aparece en internet.

“Mi abuela está mal”, expresó Westcol.

Westcol explicó que, aunque para muchos los memes son simples bromas, para su familia son incómodos y preocupantes.

El streamer insistió en que la mayoría de esas publicaciones no tienen fundamento y que lo muestran en situaciones que no corresponden a lo que realmente ocurre.

¿Cuándo será el stream de Westcol y Aida Victoria Merlano?

Por otra parte, existe gran expectativa por el próximo stream que realizará Westcol junto a su expareja sentimental Aida Victoria Merlano.

Los creadores de contenido se encontrarán el primero de enero y será la primera vez que ambos se enfrenten cara a cara en un espacio público después de su ruptura.

Aida ha manifestado sentirse ansiosa y nerviosa por el encuentro, lo que aumenta la curiosidad de la audiencia.

El encuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano ha causado revuelo entre los seguidores de ambos, no solo por el hecho de verlos nuevamente juntos en un mismo espacio digital, sino también por las declaraciones recientes de Aida.

La creadora de contenido confesó que no sabe cómo mirarlo a la cara después de haberse burlado de él en varias oportunidades, lo que añade tensión al esperado stream.

Aunque ella asegura que siente que las cosas entre ambos están bien, reconoce que Westcol no comparte esa percepción y que lo que él siente hacia ella está muy lejos de ser amor.

El evento promete ser uno de los más vistos en la comunidad digital colombiana y empezará a las 6 de la tarde.

