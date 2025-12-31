Nieta de Jhonny Rivera sorprendió con su talento interpretando una canción de Karol G en redes

La hija de Andy Rivera demuestra que el talento se hereda. La pequeña sorprendió en redes sociales al mostrar su talento musical y muchos aseguran que el don artístico lo lleva en la sangre.

Nieta de Jhonny Rivera demuestra su talento para la música. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le va cantando a la hija de Andy Rivera?

Hellen, hija de Andy Rivera y nieta de Jhonny Rivera, conquistó corazones cantando y despertó la curiosidad entres los internautas que ya hablan sobre su posible futuro en la música.

En el video que circula en redes sociales, se le puede ver a Hellen junto a Andy interpretando una canción de Karol G con mucha naturalidad.

La facilidad con la que se desenvolvió con el micrófono sorprendió a los fans del artista que destacaron el peso musical que acompaña el apellido Rivera.

¿Jhonny Rivera se retira de los escenarios?

En paralelo a la aparición de Hellen, Jhonny Rivera anunció que se retirará temporalmente de los escenarios.

El cantante explicó que se tomará un tiempo para reorganizar proyectos y preparar un 2026 con nuevas propuestas musicales.

Además, dijo que el 2025 fue uno de los mejores años de su carrera artística por la gran cantidad de presentaciones que realizó.

Asimismo, Jhonny dejó claro que también es un buen momento para su bienestar físico y replantear su futuro.

Por su parte, Andy también vive un buen momento en su carrera. En octubre logró su primer Movistar Arena en solitario.

El artista no solo convocó a miles de seguidores, sino que además compartió escenario con invitados de gran reconocimiento como Ñejo, Juan Duque, Nanpa Básico, Baby Rasta y Gringo, quienes aportaron su energía y estilo a la velada.

La participación de su padre, Jhonny Rivera, añadió un componente especial que convirtió el concierto en un espectáculo inolvidable, no únicamente para el público que lo acompañó, sino también para Andy, que vivió una experiencia determinante en su trayectoria artística y en la construcción de su legado musical.

El talento en la familia Rivera se siente como una historia que se va escribiendo entre generaciones.

Jhonny, con una trayectoria sólida, Andy, con una carrera en ascenso, y Hellen, la más pequeña, empieza a mostrar en redes sociales que la música también corre por sus venas.