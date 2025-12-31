Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nieta de Jhonny Rivera sorprendió con su talento interpretando una canción de Karol G en redes

Nieta de Jhonny Rivera cautivó con su voz al cantar una canción de Karol G en redes sociales, despertando elogios y comentarios.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nieta de Jhonny Rivera sorprende.
Nieta de Jhonny Rivera sorprende al interpretar un tema de Karol G. (Foto de Jhonny Rivera Canal RCN) (Foto de la niña Freepik)

La hija de Andy Rivera demuestra que el talento se hereda. La pequeña sorprendió en redes sociales al mostrar su talento musical y muchos aseguran que el don artístico lo lleva en la sangre.

Nieta de Jhonny Rivera demuestra su talento.
Nieta de Jhonny Rivera demuestra su talento para la música. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo le va cantando a la hija de Andy Rivera?

Hellen, hija de Andy Rivera y nieta de Jhonny Rivera, conquistó corazones cantando y despertó la curiosidad entres los internautas que ya hablan sobre su posible futuro en la música.

En el video que circula en redes sociales, se le puede ver a Hellen junto a Andy interpretando una canción de Karol G con mucha naturalidad.

La facilidad con la que se desenvolvió con el micrófono sorprendió a los fans del artista que destacaron el peso musical que acompaña el apellido Rivera.

¿Jhonny Rivera se retira de los escenarios?

En paralelo a la aparición de Hellen, Jhonny Rivera anunció que se retirará temporalmente de los escenarios.

El cantante explicó que se tomará un tiempo para reorganizar proyectos y preparar un 2026 con nuevas propuestas musicales.

Artículos relacionados

Además, dijo que el 2025 fue uno de los mejores años de su carrera artística por la gran cantidad de presentaciones que realizó.

Asimismo, Jhonny dejó claro que también es un buen momento para su bienestar físico y replantear su futuro.

Por su parte, Andy también vive un buen momento en su carrera. En octubre logró su primer Movistar Arena en solitario.

El artista no solo convocó a miles de seguidores, sino que además compartió escenario con invitados de gran reconocimiento como Ñejo, Juan Duque, Nanpa Básico, Baby Rasta y Gringo, quienes aportaron su energía y estilo a la velada.

La participación de su padre, Jhonny Rivera, añadió un componente especial que convirtió el concierto en un espectáculo inolvidable, no únicamente para el público que lo acompañó, sino también para Andy, que vivió una experiencia determinante en su trayectoria artística y en la construcción de su legado musical.

Artículos relacionados

El talento en la familia Rivera se siente como una historia que se va escribiendo entre generaciones.

Jhonny, con una trayectoria sólida, Andy, con una carrera en ascenso, y Hellen, la más pequeña, empieza a mostrar en redes sociales que la música también corre por sus venas.

Hellen demuestra que el talento lo lleva en la sangre.
Hellen, nieta de Jhonny Rivera, demuestra que el talento musical lo lleva en la sangre. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Antes de ser pareja, Yeferson Cossio asumió el costo de una operación estética de Carolina Gómez Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que pagó operación estética a Carolina Gómez antes de ser novios

Yeferson Cossio reveló que, antes de iniciar su relación con Carolina Gómez, pagó una operación estética para ella.

Daniella Alvarez presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris Walk Your Worth en el marco de la Semana de la Moda de París Mujer. Daniella Álvarez

Daniella Álvarez conmovió con gesto hacia mujer que perdió todas sus extremidades

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza Daniella Álvarez fue aplaudida por su generosidad hacia quienes más lo necesitan.

Marlon Solórzano sorprendió con un inesperado enfrentamiento en la calle Marlon Solórzano

Marlon Solórzano protagonizó fuerte enfrentamiento con un motociclista en plena vía | VIDEO

Marlon Solórzano generó preocupación con desconcertante incidente en plena vía con un motociclista.

Lo más superlike

Aislinn Derbez envía emotivo mensaje tras muerte de su madre Gabriela Michel Eugenio Derbez

Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

Aislinn Derbez compartió un emotivo mensaje de amor, perdón y despedida a su madre un mes después de su muerte.

Lista de deseos Tecnología

¿Cómo pedirle a la IA que haga una lista de deseos personalizada para el Año Nuevo 2026?

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida Shakira

Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Marilyn Patiño La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?