Alexa Torres sorprende con radical cambio de look antes de La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torres, quien hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al confesar que cambiará radicalmente su look, dejando a todos sus seguidores impactados.

¿Cómo se prepara Alexa Torres para La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido, quien ganó su cupo luego de una reñida competencia con otras aspirantes a principios de noviembre, fue la escogida por el público para habitar la esperada temporada que dará inicio en menos de una semana.

Y es que, a través de sus historias de Instagram, la influencer ha dejado ver cómo se está preparando para el inicio del exitoso reality de convivencia, que será más intenso y, desde ya, tiene a todos dando de qué hablar.

La creadora de contenido confesó que se había hecho un retoque en su color de piel y se preparó con una cámara de bronceo para lucir ante las cámaras y el encierro con un tono más dorado.

Alexa Torres genera revuelo al mostrarse con un look completamente distinto

Asimismo, la creadora de contenido sorprendió al revelar en un salón de belleza que se estaba cambiando el look, dejando atrás su icónico color morado.

¿Alexa Torres cambió su look para La casa de los famosos Colombia 3?

Con un corto video en el que se mostró completamente rubia, la creadora de contenido aseguró: “Está bien, se los voy a confesar, me voy a volver rubia”, dijo mientras mostraba su cabello decolorado.

Pese a que mostró un video y aseguró este cambio, hubo un detalle en el mensaje que causó revuelo, pues escribió “me voy rubia”, acompañado de un emoji de risa, lo que provocó que los seguidores pensaran que su confesión no era real y que solo se estaba haciendo un mantenimiento a su icónico color.

No obstante, en sus historias hizo otras publicaciones, pero no dejó ver el resultado final, dejando a todos sus seguidores expectantes de si realmente se cambió el color a un tono rubio.

Por supuesto, sus seguidores esperan con ansias ver el resultado final antes del inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, este próximo lunes 12 de enero.