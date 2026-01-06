Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Prometida de Jhonny Rivera sorprende al recrear audio viral de ‘Juego de gemelas’ con la ex del cantante

Jenny López recreó un audio de Juego de gemelas junto a la mamá de Andy Rivera y generó todo tipo de reacciones en redes.

Paola Canastero Prieto
Jenny López recrea audio viral con la mamá de Andy Rivera

La prometida de Jhonny Rivera volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un video que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del cantante de música popular.

¿Qué recreó Jenny López prometida de Jhonny Rivera junto a la mamá de Andy?

La creadora de contenido y cantante sorprendió al recrear un famoso audio de la película Juego de gemelas, protagonizada por Lindsay Lohan, pero con un giro inesperado que no pasó desapercibido.

En el clip, la prometida del artista aparece junto a la mamá de Andy Rivera, expareja sentimental de Jhonny Rivera, lo que generó múltiples reacciones por parte de los internautas.

La escena llamó la atención no solo por la referencia cinematográfica, sino por la complicidad que ambas mostraron frente a la cámara, siguiendo el audio que muchos reconocieron de inmediato.

En el video se observa a Jenny luciendo una blusa de jean combinada con un pantalón negro, mientras que la mamá de Andy Rivera aparece con un pantalón blanco, una blusa clara y un blazer rojo.

Ambas interpretaron el audio en el que una de ellas pregunta por qué las miran tanto, mientras la otra responde: “¿No te das cuenta del parecido entre nosotras? Tú te pareces a mí”, frase reconocida por quienes identificaron la escena de la película, aunque el audio no se interpretó completo por la risa que desató entre ellas.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de Jenny López y la mamá de Andy, ex de Jhonny Rivera?

La publicación no tardó en generar comentarios, pues para muchos resultó llamativo verlas juntas en un contenido de este tipo.

El video fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de buena relación y madurez entre las partes, pues, según lo que se vio en las redes sociales del cantante de música popular y su prometida, durante las fiestas de fin de año compartieron juntos como una gran familia.

Entre los comentarios que más llamaron la atención se leyeron mensajes como: “Que son hermanas y el que entendió, entendió”; “A eso se le llama madurez”; “La señora es la madre de Andy y mánager de Jhonny, ellos siempre han mantenido una relación de padres y profesionales”; y “Me encanta porque la ex de mi esposo es mi llave, mi parcera, mi amiga”.

 

