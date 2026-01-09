Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Futbolistas en La casa de los famosos? Los participantes revelaron quién debería entrar al reality

Los famosos de La casa de los famosos 2026 sorprendieron al revelar qué futbolistas les gustaría tener en el reality.

¿Futbolistas en La casa de los famosos?
Los famosos revelaron qué futbolistas les gustaría tener en el reality / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante la rueda de prensa de lanzamiento de La casa de los famosos 3, el equipo de Win Sports preguntó a los participantes qué jugador del fútbol profesional colombiano llevarían al reality. Las respuestas mostraron preferencias variadas, mezclando figuras del fútbol nacional e internacional.

¿Qué futbolistas internacionales entrarían a La casa de los famosos?

En medio de la dinámica, los famosos no dudaron en revelar la afinidad que sienten por ciertos futbolistas internacionales. Manuela Gómez, por ejemplo, destacó a Cristiano Ronaldo como su opción destacada.

¿Qué futbolistas internacionales entrarían a La casa de los famosos?
Manuela Gómez postula a Cristiano Ronaldo para La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN y AFP)

Manuela Gómez destacó a Cristiano Ronaldo, señalando que, más allá de ir en búsqueda de polémicas, su verdadero interés está en internacionalizar su experiencia dentro de La casa de los famosos.

¿Qué futbolistas colombianos estarían en La casa de los famosos?

Otros participantes se inclinaron por figuras nacionales, destacando futbolistas que han dejado huella en el fútbol colombiano. Sus elecciones incluyen tanto jugadores activos como retirados, quienes, afirman, podrían aportar momentos interesantes dentro de la casa:

  • Altafulla:Dairo Moreno, afirmando que con él hay "goles pa’ los nenes y goles pa’ las nenas"
  • Juanda Caribe:Teófilo Gutiérrez, destacando que le gustaría ver cómo se desarrollaría la dinámica con los demás participantes.
  • Sara Uribe:Fredy Guarín, porque ya lo conoce y no tendría problema en compartir la experiencia con él.
  • Marcelo Cezán:Hugo Rodallega, resaltando su perfil de goleador y papá, y también mencionó a Hamilton Ricard por su experiencia en el Cali.
  • Johanna Fadul: Carlos “El Pibe” Valderrama, con quien ya ha compartido en otros realities y considera “un ser hermoso”.
  • Valentino Lázaro:Tino Asprilla

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos?

El estreno de La casa de los famosos Colombia está programado para el 12 de enero a las 8:00 p.m., y se podrá disfrutar a través de la señal del Canal RCN y su aplicación oficial, lo que permitirá que los televidentes sigan cada detalle desde cualquier lugar.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos?
El estreno de La casa de los famosos será el 12 de enero a las 8:00 p.m / (Foto del Canal RCN)

Los espectadores tendrán la oportunidad de observar cómo se desarrolla la convivencia entre los famosos, descubrir sus estrategias y conocer las distintas personalidades que conviven bajo un mismo techo a través de lacasadelosfamososcolombia.com

