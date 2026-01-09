Belinda revela el tratamiento que forma parte de su rutina para cuidar la piel

Belinda reveló un detalle de su rutina de bienestar, un procedimiento que, según ella, le ha ayudado a mantener una apariencia fresca, una piel luminosa y un mejor equilibrio físico en su día a día, despertando curiosidad entre fans y especialistas.

A través de publicaciones en Instagram, Belinda mostró parte de una sesión terapéutica que forma parte de su autocuidado personal desde hace ya algún tiempo.

¿Qué tratamiento mostró Belinda en sus redes sociales?

En sus historias, la intérprete compartió una imagen en la que se observa su brazo con una vía intravenosa conectada a un sistema médico, acompañada de un mensaje positivo con el que daba inicio al año.

Belinda habló sobre un tratamiento emergente que suma energía y bienestar a su rutina. Foto AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

Poco después, publicó una fotografía adicional de un equipo especializado que libera gas a través de una manguera hacia un recipiente con agua, dejando entrever que se trataba de un procedimiento controlado y supervisado.

La propia Belinda explicó que se somete a una terapia con hidrógeno, una práctica que, según ella, no solo tiene beneficios estéticos, sino que también aporta a su bienestar integral.

¿En qué consiste la terapia con hidrógeno de Belinda y por qué genera interés?

La terapia con hidrógeno se basa en el uso de hidrógeno molecular, una sustancia que, de acuerdo con quienes la promueven, puede ingresar fácilmente a las células del organismo.

Belinda explicó que se trata de una terapia con hidrógeno, la cual ha practicado durante los últimos años. Foto | Rodrigo Varela.

Se le atribuyen posibles efectos relacionados con la reducción del estrés oxidativo, uno de los factores asociados al envejecimiento celular y a distintos procesos inflamatorios.

También se ha mencionado su posible apoyo a la claridad mental, la concentración y la sensación general de bienestar, aspectos que suelen ser clave para personas con agendas exigentes como la de Belinda.

¿Cuáles son los beneficios y qué precauciones debe tener Belinda?

Entre los efectos que suelen atribuirse a este tratamiento se encuentran el apoyo a la salud cardiovascular, respiratoria y cognitiva, además de un posible impacto positivo en el aspecto de la piel, ayudando a disminuir signos asociados al envejecimiento prematuro.

En algunos contextos médicos, incluso se ha explorado como complemento para pacientes con enfermedades complejas, siempre bajo supervisión profesional.

Sin embargo, especialistas advierten que, al tratarse de una terapia emergente, aún se requieren más estudios científicos que respalden de manera definitiva su eficacia y seguridad para un uso extendido.

Por esta razón, más allá de la experiencia positiva que comparten figuras públicas como Belinda, los expertos recomiendan consultar siempre con un profesional de la salud antes de someterse a este tipo de procedimientos.