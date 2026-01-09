Participantes de La casa de los famosos arremeten contra Valentino Lázaro: “Un cero a la izquierda”

La tercera temporada de La casa de los famosos 3 ha comenzado con comentarios polémicos entre sus participantes. Johanna Fadul, Alexa Torrex y Luisa Cortina expresaron su opinión sobre el ingreso de Valentino Lázaro, generando atención inmediata entre los televidentes.

¿Cómo se reveló la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos?

La identidad de Valentino Lázaro como participante de La casa de los famosos Colombia se dio a conocer en una rueda de prensa celebrada el jueves 8 de enero. El anuncio completó la lista de 23 participantes que harán parte de la tercera temporada del programa.

Durante el evento, los televidentes pudieron conocer a uno de los influenciadores más esperados, cuya presencia ya era anticipada en redes sociales. Valentino compartió su reacción al anuncio a través de Instagram, comentando de manera ligera:

“Qué pereza la piedra pomezxz, hay que sacarlo de primera jaja”.

Valentino Lázaro, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Este mensaje generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes destacaron la actitud directa del creador de contenido frente a su ingreso.

¿Qué dijeron los participantes sobre la llegada de Valentino Lázaro?

Johanna Fadul afirmó que Valentino Lázaro no le genera afinidad. Comentó que “es un cero a la izquierda y que no existe” y que es una persona que “cero construye”. Destacó que el influencer la ha criticado previamente y que, por esa razón, no le abriría su corazón dentro de la convivencia.

Alexa Torrex, por su parte, indicó que el ingreso del nuevo habitante podría generar tensiones en la casa y dijo que esperaba mantener distancia. Comentó que él podría ser “la piedra en el zapato de más de uno” y que, a simple vista, sentía que podrían chocar debido a sus formas de relacionarse.

Así mismo, Luisa Cortina destacó que no comprendía por qué el ingreso de Lázaro se reveló tan tarde, pues considera que no se trata de una persona importante.

¿Cuál fue la respuesta de Valentino Lázaro?

Valentino respondió a los comentarios a través de sus historias de Instagram. Aclaró que no toma de manera personal los comentarios negativos porque “sé que es algo que yo me he ganado”. Además, señaló que su reacción solo se debía a comentarios previos que él mismo había hecho y que entiende las reacciones.

En otro mensaje, reposteó un video mediante el cual comparó las entrevistas de los demás participantes con la suya, y escribió:

“Qué loco como nos entrevistaron por aparte y vean el contraste de respuestas los que dicen que soy malo tirando veneno y yo ‘el venenoso’ todo parchadito”.

Valentino Lázaro envió mensaje a sus compañeros de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Con esto, Valentino deja claro que su ingreso al reality será observado de cerca y que está preparado para enfrentar las opiniones dentro de La casa.

Por su parte, los fans siguen atentos a cada detalle de la interacción entre los participantes y la dinámica que se generará en la tercera temporada del programa, que se estrenará el 12 de enero, a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su app. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com