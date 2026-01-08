Marilyn Patiño rompió el silencio y habló de las burlas que ha enfrentado: “estoy acostumbrada”

Marilyn Patiño volvió a ser tema de conversación tras una entrevista en la que se refirió a su forma de ser y a su participación en La casa de los famosos 3. Tras las críticas que recibió, la actriz dejó claro cuál es su posición al respecto y cómo afronta los comentarios externos.

¿Por qué están hablando de Marilyn Patiño antes de La casa de los famosos?

Marilyn Patiño explicó que su llegada a La casa de los famosos 3 no estará marcada por la intención de hacer amigos o crear alianzas emocionales. Según afirmó en una entrevista con Buen día, Colombia, está dispuesta a afrontar conflictos dentro de la casa con tal de mostrarse tal cual es.

Marilyn Patiño desata ola de comentarios en redes / (Foto del Canal RCN)

La actriz también se refirió al concepto de los “hombres proveedores” y señaló que, desde su opinión, algunos se autodenominan así para aparentar, mientras que hay mujeres que se enfocan en buscar ese tipo de personas ‘que no sirven para nada’.

Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios retomaron sus afirmaciones y la criticaron por su forma de expresarse.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre las burlas?

Durante la conversación, Marilyn Patiño habló abiertamente sobre las burlas que ha vivido a lo largo de su vida. Señaló que desde muy joven aprendió a convivir con ese tipo de situaciones y que, por esa razón, se siente preparada para las reacciones que generan las declaraciones que ha realizado antes del reality.

"De mí se burlaban todos en el colegio porque yo decía que yo iba a ser actriz", dijo

Marilyn Patiño habla acerca de las burlas que recibe / (Foto del Canal RCN)

La actriz recordó que, en su etapa escolar, enfrentó diferentes tipos de críticas que la llevaron a acostumbrarse a la burla y a mantener una postura firme frente a los comentarios de otras personas, razón por la cual ha manifestado en varias ocasiones que no le da importancia a lo que digan los demás.

¿Qué recuerdos compartió Marilyn Patiño?

Marilyn Patiño también recordó episodios específicos de su paso por el colegio, donde sus compañeros se burlaban de ella por su sueño de ser actriz y su manera de expresarse. Explicó que estas situaciones incluso derivaron en llamados al colegio para su madre, debido a lo que los otros estudiantes decían de ella.

La actriz aseguró que, pese a esas experiencias, nunca cambió su forma de ser y mantuvo su postura frente a quienes la criticaban. Con estas declaraciones, Marilyn Patiño dejó claro que llega al reality con una postura definida y con la intención de competir, sin darle importancia a los comentarios que surjan de ella.

Los internautas se mantienen expectantes frente a la manera en la que la actriz afrontará los comentarios dentro del reality de convivencia, que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m. por Canal RCN y su app. Los detalles estarán en lacasadelacasadelosfamososcolombia.com