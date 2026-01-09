Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol asegura que se parece a Maluma y reabre debate en redes

WestCol aseguró en sus historias que sí se parece a Maluma y desató debate en redes por la comparación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
WestCol asegura que se parece a Maluma y reabre debate en redes. (Foto Arturo Holmes / AFP) (Foto Mireya Acierto / AFP)

El streamer colombiano WestCol volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de publicar unas historias en Instagram en las que afirmó que, al mirarse, siente que sí se parece “un poquito” a Maluma.

El comentario surgió de manera espontánea mientras se grababa y observaba su apariencia actual, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

WestCol afirma que se parece 'un poquito' a Maluma
WestCol afirma que se parece 'un poquito' a Maluma. (Foto Arturo Holmes / AFP) (Foto STEFANO RELLANDINI / AFP)

¿Qué dice WestCol sobre su parecido a Maluma?

En el video, WestCol se muestra relajado y, entre risas, señala que se alcanza a ver parecido al cantante paisa. Además, comentó que antes consideraba que no era atractivo y que ahora disfruta sentirse más conforme con su imagen.

Su afirmación no fue una crítica ni una comparación negativa, sino más bien una observación en tono humorístico sobre su físico.

En una de las historias compartidas, el streamer expresó:

“Desde aquí abajo pa’ arriba sí me parezco un poquito a Maluma [...] ¿o no? ¿o estoy alucinando mucho ya? me dejé llevar mucho por ese meme, pero que chimba ser lindo, yo antes era muy feo”

Con esta frase, dejó claro que la comparación la hace él mismo al verse en cámara y que incluso se pregunta si está exagerando.

Lo dijo entre risas, reconociendo que el tema también viene impulsado por memes y comentarios de internet, pero sin profundizar en cómo empezaron ni asegurar que exista confusión constante en la calle.

¿Por qué comparan a Maluma y a WestCol?

La conversación alrededor del parecido de WestCol y Maluma no es nueva en redes sociales. La comparación se fortaleció luego de que el streamer cambiara de look tras perder un reto de boxeo contra Mario Bautista, consecuencia que implicó raparse la cabeza.

Desde ese momento, comenzaron a circular memes y comentarios señalando similitudes con Maluma, especialmente por el cabello corto, la barba y algunos rasgos faciales. Estas conversaciones pertenecen al público y a la dinámica de internet, no a afirmaciones directas del streamer.

Varios clips compartidos en plataformas digitales han mostrado cómo el tema se repite entre los usuarios, quienes comentan el parecido en publicaciones y transmisiones. Así, el comentario que él hizo en sus historias se suma a una conversación ya existente entre seguidores y espectadores.

WestCol fue confundido con Maluma en Medellín
WestCol fue confundido con Maluma en Medellín. (Foto Tommaso Boddi / AFP) (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Qué opinan los seguidores sobre el supuesto parecido?

Las reacciones se han dividido entre quienes creen que el parecido es evidente y quienes consideran que solo se trata de un efecto del corte de cabello y el ángulo de la cámara. Algunos seguidores apoyaron la broma y otros la tomaron únicamente como parte del humor con el que WestCol suele expresarse.

También hubo comentarios en sentido contrario: ciertos usuarios señalaron que comparar al streamer con Maluma podría incluso tomarse como un “insulto” para el cantante paisa.

