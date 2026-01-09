Actriz de Stranger Things reveló que la intentaron silenciar por hablar de su ausencia en la serie

Una actriz que participó en la exitosa serie Stranger Things volvió a hacer duras revelaciones sobre lo que ha vivido dentro y fuera de los sets de grabación.

La intérprete aseguró que, después de hablar abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer y sobre su ausencia en la temporada final, fue advertida de que sus declaraciones podían cerrarle puertas en la industria del entretenimiento y afectar futuras contrataciones.

¿Quién es la actriz de “Stranger Things” que reveló presiones para guardar silencio?

Se trata de Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, personaje protagonizado por Sadie Sink. La actriz participó en las temporadas 2 y 4 de la serie y se convirtió en parte del entorno familiar de uno de los personajes más importantes de la historia.

Marshall explicó que nunca fue convocada para la temporada final y que, como muchos fanáticos, ella también se preguntó por qué su personaje desapareció por completo, sobre todo en momentos clave en los que Max se encontraba hospitalizada. Incluso contó que llegó a grabar escenas emotivas que finalmente fueron eliminadas del montaje.

Jennifer Marshall reveló que fue advertida sobre posibles consecuencias por sus declaraciones. (Foto Michael Tullberg / AFP)

¿Qué dijo la actriz Jennifer Marshall sobre las advertencias que le dieron?

Después de que sus declaraciones se hicieran virales, la actriz contó que recibió mensajes advirtiéndole que seguir hablando del tema podría llevar a que la dejaran de contratar, es decir, que fuera “blacklisted” en la industria.

De acuerdo con su testimonio, miembros del elenco y del equipo técnico se comunicaron con ella para sugerirle que era mejor “no seguir comentando el tema”, pues sus palabras podían llevar a que la consideraran problemática o difícil de contratar.

También dejó claro que no tiene intención de atacar públicamente a los creadores ni de responsabilizarlos directamente por no llamarla nuevamente a la producción.

Aun así, afirmó que no está dispuesta a callarse y que prefiere contar su experiencia antes que permanecer en silencio por miedo a ser excluida de producciones.

¿Qué enfermedad padece la actriz?

La actriz fue diagnosticada con cáncer en estadio III. Durante la filmación de temporadas anteriores, comenzaron a circular rumores en el set sobre un supuesto consumo de dr0gas, lo que la obligó a contar la verdad para detener las especulaciones. Entonces reveló que estaba en tratamiento oncológico y que esa era la verdadera razón de sus cambios físicos y emocionales.

Jennifer Marshall tuvo un cáncer melanoma etapa 3. (Foto IA)

Marshall aseguró que, tras revelar su situación de salud, no le manifestaron preocupaciones sobre su capacidad para trabajar. Sin embargo, finalmente no fue incluida en la última temporada y tampoco recibió una explicación concreta sobre su ausencia. En redes sociales mencionó que incluso pensó que la habían dejado fuera por temor a que su salud se complicara durante la producción.

La actriz reveló que no ser llamada para la temporada final tuvo consecuencias más allá de lo emocional o artístico. Sin su participación en la serie, no logró cumplir el mínimo requerido por el sindicato de actores para acceder al seguro médico, justo en medio de su tratamiento contra el cáncer, situación que calificó como especialmente difícil.

La actriz hoy asegura que su prioridad es su salud y su voz. Aunque reconoce que le dolió ser excluida y ver cómo su personaje quedó como un vacío dentro de la historia, afirma que no está dispuesta a callar para resultar “más cómoda” para la industria.