Miss Universo 2025: así desfiló Vanessa Pulgarín en traje de gala

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universo 2025 celebrada en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia en donde más de cien mujeres compitieron por la corona universal, pero solo 12 lograron llegar a la pasarela de trajes de gala, entre ellas Vanessa Pulgarín.

¿Cómo fue el desfile en traje de gala de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Tras lograr pasar al top 12 y realizar su pasarela en traje de playa, Vanessa Pulgarín realizó su pasarela en traje de gala. Para esta ocasión, Miss Colombia lució un traje lleno de cristales, en el que los tonos morados y rosas claros resaltaron. En cuanto a la pasarela, dio cada paso con firmeza, demostrando la elegancia que se necesita para el certamen.

Vanessa Pulgarín deslumbra en Miss Universo 2025 con su traje de gala. (Foto de Buen día, Colombia).

En esta oportunidad, la reina de Colombia lució su cabello suelto con ondas, característico de ella durante la mayoría del certamen. Además, sorprendió el momento en el que conectó con la cámara, puesto que se preparó para dar un giro que desató aplausos por parte del público.

¿Quiénes forma el top 12 de Miss Universo 2025?

Vale la pena destacar que solo 12 de las 30 participantes lograron dar un paso más hacia la corona de Miss Universo 2025, en donde únicamente tres de ellas pasarán a la última etapa del certamen. De esta manera, quienes compiten por ingresar al top 3 son:

Vanessa Pulgarín conquista la pasarela de Miss Universo 2025 con traje de gala. (Foto AFP: Lillian Suwanrumpha).

Chile

Colombia

Cuba

Guadalupe

México

Puerto Rico

Venezuela

China

Filipinas

Tailandia

Malta

Costa de Marfil

Ahora las participantes se preparan para dar un paso más hacia el codiciado top 5 y buscar ocupar un lugar en este. Quienes logren hacerlo tendrán que enfrentarse a una pregunta que será clave para lograr llegar al top 3 y acercarse aún más a la corona universal que tendrán que portar durante el próximo año en diversos eventos importantes.

Las emociones están al máximo, y ahora solo queda esperar a ver quiénes lograrán ingresar al top 5 y acercarse un paso más a la ansiada corona de Miss Universo 2025.