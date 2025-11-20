Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, logró escalar hasta el Top 12 de Miss Universo 2025. Así fue su pasarela en traje de playa.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa y gala | Foto del Canal RCN y Lillian Suwanrumpha / AFP.

Llegó el día de la final de Miss Universo 2025. Decenas de mujeres pisaron el Impact Arena de Tailandia, escenario elegido para esta edición número 74 del certamen de belleza más importante del mundo.

¿Quiénes pasaron al Top 12 de Miss Universo 2025?

Luego de que se reveló el Top 30 de Miss Universo 2025, se redujo el grupo de las candidatas que se acercan a la corona universal.

En efecto, el Top 12 de esta edición es una realidad. A continuación, las doce candidatas en el orden en el que las llamaron:

  1. Chile
  2. Colombia
  3. Cuba
  4. Guadalupe
  5. México
  6. Puerto Rico
  7. Venezuela
  8. China
  9. Filipinas
  10. Tailandia
  11. Malta
  12. Costa de Marfil

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, logró ser parte de este grupo y por eso es que vale la pena relatar como fue su participación en este punto de la competencia.

"Estoy acá porque este es mi sueño, que cuando se lucha, todo se cumple… es una plataforma para unir personas, para mostrar las problemáticas de mi país, hacer que sea escuchado por todo el mundo", así se presentó Colombia ante el mundo.

¿Cómo fue el desfile en traje de playa de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín hizo su pasarela en vestido de playa, en el Top 30. Para esta ocasión, la reina de todos los colombianos lució un traje de una sola pieza de color blanco, diferente al de muchas otras.

Desde la preliminar, Miss Colombia demostró su fortaleza para desfilar en esta categoría, así que no fue la excepción en la gran final. Pulgarín salió tranquila, hizo varios giros y buscó jugar con su cabellera suelta, así logró pasar al Top 12.

Tras pasar al Top 12, este selecto grupo tiene la oportunidad de desfilar en traje de gala. Esta parte de la competencia es determinante para demostrar la presencia escénica que tienen para portar la corona universal.

Luego de esto, se reduce el grupo de candidatas a un Top 5 en donde se les hace preguntas que serán determinantes, luego se hace otra interrogante general y posteriormente se elige a la ganadora de esta edición número 74 de Miss Universo en Tailandia.

Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality, producción que se transmitió por el Canal RCN. En esta competencia, la paisa fue elegida como la reina colombiana, su experiencia la llevó hasta este punto de la competencia y por eso es que se ganó el cariño del público, quien no dejó de alabarla en cada salida que hizo.

