Alexa Torres se llena de emotivos mensajes y apoyo tras mostrar evento de La casa de los famosos
Alexa Torres compartió su experiencia tras la rueda de prensa de La casa de los famosos y recibió apoyo de sus fans.
La creadora de contenido Alexa Torres es una de las habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y sorprendió al revelar algunos detalles de la rueda de prensa previa al estreno oficial del programa.
¿Cómo fue la experiencia de Alexa Torres durante el evento previo a La casa de los famosos?
Este jueves 8 de enero se llevó a cabo la rueda de prensa oficial de La casa de los famosos Colombia, a pocos días del estreno de la nueva temporada, que será este lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.
En el evento se reunieron los participantes que estarán dentro de la casa, quienes deberán compartir los espacios, y los televidentes los verán tal como son. Desde que se anunció la nueva temporada, los usuarios no ha dejado de hablar sobre esta nueva entrega.
La creadora de contenido, quien se ganó su lugar tras competir durante una semana con otras aspirantes, se ha mostrado emocionada compartiendo cómo se alista para su ingreso.
En esta ocasión, decidió hacer un video recopilando los momentos que vivió durante este importante evento del reality de convivencia, donde además mostró los nervios que le provoca esta nueva experiencia.
¿Qué mostró Alexa Torres del evento de La casa de los famosos Colombia 3?
En este mismo video, se le vio compartiendo la reunión con los otros participantes y saludando a los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán.
Asimismo, mostró una imagen de Altafulla, quien estuvo presente en el evento tras ser ganador de la segunda temporada de la casa.
Y, por supuesto, mostró el momento en que subió al escenario, donde fue presentada oficialmente y en que estuvo junto a JuanDa Caribe.
El video rápidamente se llenó de corazones y reacciones positivas hacia la creadora de contenido, mostrando el apoyo que recibirá dentro de la competencia.
Además de enviarle emotivos mensajes de apoyo, uno de los comentarios llamó especialmente la atención: "Los sueños se cumplen, ella estuvo como público en la primera temporada" o "Alexa ten presente que debes ser tú misma", fueron algunas de las reacciones.