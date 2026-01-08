Esta es la cantidad de amigos que puede tener un ser humano, según expertos

En la era de los seguidores, los “me gusta” y las listas infinitas de contactos, muchas personas creen tener un círculo social enorme, basta con abrir una red social para ver cifras que superan fácilmente los cientos o miles de amigos virtuales.

La conocida teoría de Dunbar propone que el número de relaciones sociales estables que una persona puede mantener es mucho más limitado de lo que parecen indicar las redes digitales.

¿Cuál es el origen de la teoría de Dunbar?

Con base en datos antropológicos, psicológicos e históricos, se concluyó que existe un límite que condiciona cuántas relaciones estables puede manejar una persona.

Las redes sociales amplían el alcance social, pero no reemplazan las relaciones cara a cara. Foto Freepik

El número que aparece de manera recurrente es 150, una cifra que, según sus hallazgos, representa el máximo de contactos con los que se puede mantener una relación social significativa y relativamente estable.

¿Qué significan los diferentes círculos de relaciones?

Más allá del famoso número 150, la teoría plantea una estructura social en capas, en el núcleo más cercano se encuentran alrededor de cinco personas, consideradas las más importantes a nivel emocional.

Especialistas señalan que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones cercanas y estables. Foto Freepik

Luego aparece un segundo círculo de aproximadamente 15 individuos, que corresponden a amistades cercanas, el siguiente grupo, de unos 50 integrantes, lo conforman amigos con los que existe confianza, aunque no una relación tan personal.

El círculo de 150 personas incluiría contactos significativos, individuos a quienes se conoce bien y con quienes es posible mantener una relación social funcional.

Y aunque estas cifras pueden variar según la personalidad, la cultura y el contexto social, la teoría sugiere que la mente humana tiende a organizar las relaciones de esta manera.

¿Tiene sentido esta teoría en tiempos de redes sociales?

Algunos investigadores consideran que este planteamiento fue más aplicable a sociedades premodernas, donde las interacciones eran presenciales y limitadas por el entorno físico.

No obstante, otros expertos sostienen que, aunque las redes sociales permiten ampliar el número de contactos, no necesariamente fortalecen los vínculos profundos.

En este contexto, la teoría de Dunbar sigue siendo una herramienta útil para reflexionar sobre la calidad de nuestras conexiones y sobre la necesidad de priorizar relaciones auténticas en un mundo cada vez más conectado, pero también más distante.