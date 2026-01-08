Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Altafulla al regresar a La casa de los famosos Colombia tras un año de haber ganado

Altafulla regresó a La casa de los famosos Colombia mostrando gratitud y alegría por el lugar que le cambió la vida.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla se emocionó
Altafulla se emocionó al regresar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

El cantante Andrés Altafulla mostró su emoción al regresar a La casa de los famosos Colombia tras un año de haber ganado.

Altafulla cantó.
Altafulla cantó en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Altafulla al ingresar de nuevo a La casa de los famosos Colombia?

En un video compartido por La Mega, se puede ver a Altafulla en la sala de la casa expresando lo que siente por volver al lugar que le cambió la vida.

Altafulla le expresó a los periodistas e influencers que se encontraban en el día de inmersión dentro de las instalaciones del programa que se siente muy feliz de estar ahí nuevamente y que, aunque no inició al principio del reality, considera que fue el justo ganador y que todo estaba destinado.

También cantó en la rueda de prensa del programa, contagiando a los asistentes con su música y su buena energía.

“Me gané La casa de los famosos 2025 y me cambió la vida”, expresó Altafulla.

¿Contra quién se disputó la final de La casa de los famosos Colombia Altafulla?

Altafulla fue el ganador de la segunda temporada del programa tras ingresar unas semanas después de iniciado el formato, una situación que generó incomodidad entre algunos habitantes que lo consideraban injusto.

Sin embargo, los televidentes fueron quienes decidieron el rumbo del programa y finalmente lo eligieron como el ganador en una final inolvidable junto a la creadora de contenido Melissa Gate.

Luego de su triunfo, la carrera musical y artística de Andrés Altafulla ha ido en ascenso.

Participó en el Megaland 2025, uno de los festivales más importantes del país, y lanzó varios temas que han tenido gran acogida entre el público.

Su estilo fresco lo ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de la música urbana en Colombia.

Además, su paso por el programa también es recordado por el romance que vivió con la influenciadora Karina García, relación que duró algunos meses y terminó a finales del año pasado.

La producción del programa apuesta por una temporada llena de emoción, tensión y momentos inolvidables.

Con 23 habitantes confirmados y transmisiones que incluyen señal 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN, la expectativa es alta.

