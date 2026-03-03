Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La insólita razón por la que Luis Alfonso nombró a su caballo como Pipe Bueno

Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de sus caballos lleva el nombre de Pipe Bueno.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alfonso nombra a su caballo Pipe Bueno
Luis Alfonso nombra a su caballo Pipe Bueno. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso decidió bautizar a uno de sus caballos como Pipe Bueno, y la razón detrás de este curioso nombre desató risa entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Por qué Luis Alfonso bautizó a uno de sus caballos como Pipe Bueno?

Desde hace varios años Pipe Bueno y Luis Alfonso han entablado una amistad que va más allá de su profesión como artistas del género popular, por lo que su complicidad es cada vez más fuerte.

¿Por qué Luis Alfonso llamó Pipe Bueno a uno de sus caballos? Descubre el motivo
¿Por qué Luis Alfonso llamó Pipe Bueno a uno de sus caballos? Descubre el motivo. (Foto Canal RCN).

En el transcurso de la tarde de este martes 3 de marzo Luis Alfonso compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un inesperado audiovisual que desató risas entre sus fanáticos.

Artículos relacionados

El reconocido artista presumió la belleza de uno de sus caballos, pero lo que más llamó la atención fue el nombre con el que se refirió a él, pues este se habría inspirado en Pipe Bueno para darle nombre al equino.

Luis Alfonso sorprende a todos al bautizar a su caballo como Pipe Bueno
Luis Alfonso sorprende a todos al bautizar a su caballo como Pipe Bueno. (Foto Canal RCN).

Luis Alfonso explicó que la razón por la que había decidido ponerle a su caballo el mismo nombre de su colega y amigo se debía a que ambos tenían algo en común: sus canas.

Artículos relacionados

“Vean pues gente, les presento a Pipe Bueno. véanlo, las mismas canas del viejo. Pipe Bueno, ¡Ayayaiii!”, comentó el artista con su característica voz.

Sin embargo, Pipe Bueno no fue la única víctima de este tipo de decisiones, pues ‘El señorazo’ también se inspiro en Ciro Quiñonez, otro de sus colegas, para nombrar a otro de sus caballos: “Hola, Ciro, vean a Ciro pues, señores. Está sin capul como Ciro, todo calvo delante”.

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al ver que un caballo de Luis Alfonso se llamaba como él?

Aunque Luis Alfonso etiquetó a Pipe Bueno para ponerlo en conocimiento de que uno de sus caballos había sido bautizado como él, el también cantante de música popular aún no se ha pronunciado al respecto, y se desconoce si lo vaya a hacer.

Por lo pronto la ocurrencia de Luis Alfonso ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales en donde internautas han expresado su opinión al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida pareja del entretenimiento anunció el nacimiento de su bebé: ¿de quiénes? Talento internacional

Reconocida pareja del entretenimiento anunció el nacimiento de su bebé: ¿quiénes?

Se confirmó el nacimiento de una reconocida pareja del entretenimiento y la mujer enfrentó percances de salud, días anteriores.

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio Selena Gómez

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio

Selena Gomez sorprendió con un inesperado gesto hacia Benny Blanco en medio de rumores de divorcio que surgieron tras un video viral del productor.

¿Yaya Muñoz está pensando en ser madre? Yaya Muñoz

¿Yaya Muñoz está pensando en ser madre? Su confesión llamó la atención en redes

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos 2, llamó la atención al hablar sobre la posibilidad de tener hijos.

Lo más superlike

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate Melissa Gate

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

Lorena Altamirano habló sobre Melissa Gate y aclaró por qué no estuvieron cerca en La casa de los famosos Colombia 2026.

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Falleció reconocido piloto vinculado al automovilismo estadounidense Viral

Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?