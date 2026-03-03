El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso decidió bautizar a uno de sus caballos como Pipe Bueno, y la razón detrás de este curioso nombre desató risa entre sus seguidores.

¿Por qué Luis Alfonso bautizó a uno de sus caballos como Pipe Bueno?

Desde hace varios años Pipe Bueno y Luis Alfonso han entablado una amistad que va más allá de su profesión como artistas del género popular, por lo que su complicidad es cada vez más fuerte.

¿Por qué Luis Alfonso llamó Pipe Bueno a uno de sus caballos? Descubre el motivo. (Foto Canal RCN).

En el transcurso de la tarde de este martes 3 de marzo Luis Alfonso compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un inesperado audiovisual que desató risas entre sus fanáticos.

El reconocido artista presumió la belleza de uno de sus caballos, pero lo que más llamó la atención fue el nombre con el que se refirió a él, pues este se habría inspirado en Pipe Bueno para darle nombre al equino.

Luis Alfonso sorprende a todos al bautizar a su caballo como Pipe Bueno. (Foto Canal RCN).

Luis Alfonso explicó que la razón por la que había decidido ponerle a su caballo el mismo nombre de su colega y amigo se debía a que ambos tenían algo en común: sus canas.

“Vean pues gente, les presento a Pipe Bueno. véanlo, las mismas canas del viejo. Pipe Bueno, ¡Ayayaiii!”, comentó el artista con su característica voz.

Sin embargo, Pipe Bueno no fue la única víctima de este tipo de decisiones, pues ‘El señorazo’ también se inspiro en Ciro Quiñonez, otro de sus colegas, para nombrar a otro de sus caballos: “Hola, Ciro, vean a Ciro pues, señores. Está sin capul como Ciro, todo calvo delante”.

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al ver que un caballo de Luis Alfonso se llamaba como él?

Aunque Luis Alfonso etiquetó a Pipe Bueno para ponerlo en conocimiento de que uno de sus caballos había sido bautizado como él, el también cantante de música popular aún no se ha pronunciado al respecto, y se desconoce si lo vaya a hacer.

Por lo pronto la ocurrencia de Luis Alfonso ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales en donde internautas han expresado su opinión al respecto.