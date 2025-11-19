Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Luisa Fernanda W reveló que sufre de un síndrome asociado a sus rutinas continuas y al exigente ritmo de actividad que maneja.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina
Luisa Fernanda W reveló que sufre de un síndrome asociado a sus rutinas continuas / (Foto del Canal RCN)

Luisa Fernanda W compartió un mensaje en el que reflexiona sobre su ritmo diario y la forma en que asume sus proyectos. Allí mencionó lo que una amiga llamó “síndrome de no parar”, una expresión que generó conversación entre sus seguidores por la manera en que la creadora de contenido lo describe.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el llamado síndrome de no parar?

En la publicación, Luisa Fernanda W comentó que una amiga le dijo que tenía el “síndrome de no parar”, una expresión que alude a la necesidad de mantener actividades continuas sin detenerse.

Ante las declaraciones, la influencer señaló que, aunque desde afuera puede parecer que nunca hace pausas, sí lo hace. Explicó que parte de su bienestar proviene de dedicarse a lo que disfruta y de trabajar en sus proyectos. También mencionó que gracias a su compromiso y dedicación, recientemente logró materializar una idea que tenía en mente desde hace años.


Estos comentarios llevaron a algunos internautas a afirmar que se sienten identificados con esa experiencia de manejar múltiples responsabilidades mientras intentan conservar un ritmo tranquilo.

Artículos relacionados

¿Qué significa el llamado “síndrome de no parar”?

El término “síndrome de no parar” no es un diagnóstico médico oficial, pero se usa para describir comportamientos asociados a un ritmo de actividad continuo. En psicología, algunos especialistas lo relacionan con el Síndrome de la Vida Ocupada, una expresión utilizada para referirse a personas que pasan largos periodos sin descanso.

¿Qué significa el llamado “síndrome de no parar”?
Significado del conocido “síndrome de no parar” / (Foto de Freepik)

Según explican los expertos, esta expresión se asocia con la necesidad de mantenerse en actividad, incluso cuando el cuerpo o la mente requieren pausas. También se relaciona con rutinas donde cuesta decir “no”, asumir límites o dejar espacios de descanso en el día a día.

Este tipo de comportamientos puede generar cansancio acumulado, altos niveles de estrés y dificultades para descansar y concentrarse.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las características del “síndrome de no parar”?

Especialistas mencionan varios comportamientos asociados a este estilo de vida. Entre ellos destacan la necesidad permanente de ocuparse, la autoexigencia alta, la dificultad para rechazar nuevas tareas y la sensación de culpa al descansar. También destacan síntomas como agotamiento, problemas de sueño y sensación constante de presión.

¿Cuáles son las características del “síndrome de no parar”?
Estas son las características del síndrome no parar / (Foto de Freepik)

De acuerdo con testimonios compartidos por usuarios en plataformas digitales, este estilo de vida puede ser más común de lo que parece, especialmente en entornos donde la actividad continua se asocia con avance personal. Para quienes comentan sobre el tema, entender estos comportamientos permite identificar cuándo es necesario pausar y reorganizar las rutinas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su bebé Gregorio Pernía

Así se llama el hijo recién nacido de Gregorio Pernía: este es el significado detrás de su nombre

El actor Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su recién nacido y sorprendieron al revelar su nombre.

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

La artista Shaira reveló cómo logró salir de una crisis luego de un año bastante complejo para ella.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Cami Pulgarín repitió un procedimiento tras un retoque en su nariz, pero ¿esto podría tener consecuencias para la salud?

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video